從香港腳到糖尿腳 公院50診療師專治奇難雜症

護理、皮膚手術、訂鞋具 均屬工作範疇

足病診療師是專職醫療職系的一種，提供足部及下肢多方面的檢查和治療服務，由傷口護理、清創、開外敷藥物和藥水、到冷凍治療醫皮膚疣和小型腳甲和皮膚手術、為病人訂製適合的鞋具和足部護理教育都是他們的工作。病人需要醫生轉介才可接受公立醫院足病診療服務。

醫管局新界東醫院聯網足病診療服務統籌張元鉅說，全醫管局目前有50名足病診療師，新界東就有7人一年照顧1.5萬個案，其中5000個屬新症，整體約70%至80%是糖尿病人，足病診療師定期為他們做足部血管檢查和傷口護理等，其餘病人包括扁平足、筋膜炎、灰甲、香港腳等。張元鉅亦曾遇過有癌病人腫瘤擴散至骨關節，無法屈曲身體剪腳甲，令腳甲愈來愈長，獲轉介至足病診療師後，他們用較大型鉗才能剪去腳甲再磨薄增生的腳甲層。

港未有相關課程 主要英國受訓註冊

張元鉅說，香港暫未有大學提供足病診療師學位課程，本港亦未有註冊制度，醫管局足病診療師主要是在英國受訓和註冊。相信隨人口老化足病診療需求增加，張說局方目前每年資助一、二人到英國接受3年學位課程後回港服務最少5年，確保每年有新人加入團隊。