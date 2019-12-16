病人服標靶藥後步步痛楚 足病診療師助踏步

醫生：皮膚變薄引發手足症候群

醫管局新界東醫院聯網足病診療服務統籌張元鉅解釋，部分癌症病人在化療和標靶治療後2至12日，因皮膚變薄出現問題，統稱為「手足症候群」，新界東聯網每年接收約200宗手足症候群新症，約90%是標靶治療病人，10%是化療病人；他們主要是肺癌患者，還有少量乳癌、大腸癌患者等。

69歲的Tong（化名）於2012年確認肺癌，2017年轉服標靶藥後一、兩個月開始，「兩腳拇趾陷甲、生肉芽、流膿，痛得很厲害，每行一步就痛一下，日常生活很不便。雖然醫生告訴我多點吸新鮮空氣，但我不能晨運」。Tong同年獲腫瘤科醫生轉介至足病診療部，張元鉅為他切除陷甲並處方消炎藥後，傷口兩周後癒合，Tong可以再打太極和門球。

Tong的腳趾今年10月再發炎，而他須於11月代表香港到台灣參加一個國際門球比賽，張元鉅隨即為他安排做部分趾甲拔除術和化學性杜甲根，Tong休息兩星期便能如期參加比賽，他認為，「治療令我有優質生活」。

陷甲生肉芽 治療後兩周可打太極

年約70歲的肺癌病人向先生，2018年開始服標靶藥，服藥後2個月開始，兩隻腳拇趾、左二趾都出現陷甲並長了肉芽，同年12月獲轉介至足病診療部清除陷甲，又獲張元鉅送贈一對適合他的鞋。向先生說，「即時感到舒服多了」。

張元鉅說，部分手足症候群患者腳底皮膚龜裂，一踏地皮膚受拉扯感劇痛；部分患者則會腳甲反起，一碰亦會劇痛，如延誤求醫，最嚴重者皮膚可裂開見肉流血，甚至化膿入侵成骨炎，足病診療師會為他們清膿、洗傷口、剪去多餘腳甲、磨去過厚腳皮增生；如陷甲嚴重，更會施小手術切去部分入肉指甲，甚至為病人杜甲根免不斷復發。

指導日常護理 提升病人生活質素

足病診療師亦會指導病人日常護理方法，如用潤膚膏和敷料，亦會教病人避免穿尖頭鞋壓住腳趾造成磨損、免熱水浸腳令足部更乾燥等；他們亦會因應病人情况提供適當護理物品，包括為足弓高的病人製作適合的鞋墊使腳掌平均受力、為要包紮的病人提供特別魔術貼手術鞋，易於穿著亦減少傷口再受創，改善病人生活質素。

明報記者