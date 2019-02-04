腎移植今年44宗 恐見20年新低 屍腎捐贈跌一半 基金會：人手缺難全面關注潛在捐贈者

醫局：不時檢視人手資源安排

醫管局回覆稱，會積極支持和配合政府推廣器官捐贈，並不時檢視器官捐贈情况與相關人手及資源安排。發言人稱，器官捐贈數量取決於市民個人及其家人意願，取態會受不同因素（包括宗教、觀念、傳統思想等）影響。

2310人等換腎 輪候53月

根據食衛局回覆立法會文件，本港20年來腎臟捐贈數字，最差是2004年即SARS襲港翌年，全年僅有約50宗，至2012年最高錄得99宗，但近5年又再回落至76至81宗（見表）。以去年全年而言，屍腎捐贈有60宗，惟今年截至11月，屍腎捐贈只有約30宗，計及14宗活體捐贈共44宗。直到今年9月，仍有2310人排隊換腎，輪候時間較去年長1個月達53個月。

香港腎臟基金會主席雷兆輝認為，捐贈數字「低迷」成因眾多，如醫護工作繁忙，人力不足以「全面關注到潛在捐贈者及諮詢其家人」。雷兆輝稱，本港每年平均逾4萬人離世，當中適合器官捐贈的，只有約300至400名腦死亡病人，「由確認病人是腦死亡、照顧他直到做移植手術、安慰其親友等，需放更多資源才能做到」。

另外，雷兆輝說以往器官捐贈會在下半年增長較明顯，今年則未見此迹象，他說「不排除」與反修例運動帶來沉重的社會氣氛，或多或多影響市民心情，但認為並非主因。基金會今周將會見醫管局代表，屆時會建議每間醫院委派一至兩名醫護跟進器官移植個案。

除了腎臟外，心臟移植數字也偏低，由去年共有17宗心臟移植，至今年至今的8宗。

病人組織促范鴻齡正視

去年全職醫生流失率達6%，是過去11年新高，病人政策連線主席林志釉稱，器官移植個案較複雜，需要資歷較深的醫生才足以應付，他關注公院長期人手不足，會影響推廣器官捐贈進展，促請新上任醫管局主席范鴻齡正視問題。