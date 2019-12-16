醫局精神科專線求助增 有人近月復發

陳肇始指出，醫管局設有一條24小時運作的精神健康專線（2466 7350），由精神科護士接聽，為精神病患者、照顧者及大眾就精神健康事宜提供即時專業意見。她表示，留意到熱線使用人次在近月有上升趨勢，由年初每月2000多宗個案，增加至近期每月逾3000宗。

暫未見精神科個案飈升

此外，她說有部分精神病患者有復發現象，雖然目前為止，醫管局精神科服務未有個案大幅增加的迹象，但當局會繼續監察情况，並適時增撥資源及人手，以應對可能出現的新需求。

禁足起爭執 家長尋情緒支援

陳肇始又說，最近聽到一個真實故事的分享，有一對父母見兒子戴上口罩，預備參與街頭示威活動，因擔心而阻止兒子外出，因此引發家庭爭拗，最終父母情緒受困需要尋求專業支援。她聽到這段經歷後久久未能釋懷，亦相信同類衝突在現時的香港可能只是冰山一角。

她續指出，政府各部門包括衛生署、醫管局以及非政府機構，正同心協力為有精神健康需要的人提供協助，包括香港精神科醫學院今年8月推出「Care4ALL 香港精神——同舟共行計劃」，為合資格市民免費提供最多8次的精神科醫生診症服務，為期一年。截至12月10日，學院共接獲169宗查詢，當中70人符合資格，正接受或即將接受服務。

陳肇始期望市民放下彼此不同意見，讓愛與和平陪伴市民度過一個快樂的聖誕節。

（反修例風暴）