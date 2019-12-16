社福明起罷工3天 料2000人響應

社工：冀示範令各行加入

社工陳虹秀於台上發言表示，發起罷工需要經驗，冀以今次籌備不足一個月的社福界罷工作示範，令各行業加入。她說，罷工首日將有集會及默站活動，接下來兩日分別會在社區向不同行業宣傳罷工，並到各國領事館請願，游說其他國家通過類似美國的《香港人權與民主法案》。

稱已聯絡機構維持緊急服務

社福界罷工委員會發言人曾紀南表示，有逾2000名社福界同工響應罷工，而委員會已聯絡社福機構管理層，建議他們就受影響服務準備應對措施。曾紀南說，3天罷工期間，緊急服務如地區照顧等會維持服務。

參加集會的基層組織註冊社工張先生，對政府將示威歸咎於青年工作及教育不足感憤怒，故響應罷工。

至於被問到會否擔心機構罷工不利日後向政府申請撥款，他說社工願承受後果，「比起街頭抗爭者的付出不算什麼」。

參加者：政府當社福界維穩工具

另一名集會參加者、任職社工約8年的袁小姐亦稱響應罷工，認為社福界可起牽頭作用。她說，社署曾發信予社福機構，稱會就年輕人情緒支援提供額外支援，但同時警方又拘捕在示威現場的前線社工，批評政府當社福界是維穩工具。

（反修例風暴）