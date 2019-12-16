數千人集會「控訴暴力」 遭私了者：不感警濫武

為中磚羅伯默哀 向警敬禮

「控訴暴力集會」昨午1時於添馬公園舉行，集會前數十名佩戴防暴裝備、由懲教署及入境處借調的特別任務警察，分別在海富天橋等現場戒備及維持秩序，集會者中午起由海富中心集合，沿途高叫「支持警察」等口號前往添馬公園。集會開始後至近4時，參與者站滿添馬公園，不少人揮動國旗及區旗，並舉起印上「愛比暴力強」、「停止暴力」等字句的標語，部分參與者則說普通話。有參與者與在場警員合照及握手致意。

集會發起人Leo稱，8月9日在機場被集會者打傷眼，今次集會由「愛港之聲」協助申辦，希望透過集會發聲，消除政治成見。他稱，不少示威者以暴力宣泄，不少持相反意見者亦受攻擊，認為這並非港人的和平相處模式；又不認為警方有使用過分武力，冀藉今次集會向警方表謝意。大會其後安排數名聲稱在衝突現場遭示威者暴力對待者上台發言，並交代傷勢，以及向警察表達謝意。有發言者認為，犯法的人應受法律制裁，不應躲在面罩後逃避刑責。

記者被指罵推倒 警護離

大會亦在台上譴責「報假新聞的記者」、「黃媒」，一名女記者在場內採訪時，被參與集會者指罵及包圍，其後更被一名中年男士推倒，要警察帶離現場。

（反修例風暴）