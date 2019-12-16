稱近兩周平靜下商舖生意增 陳茂波：倘續衝突 外資恐不復返

陳茂波網誌稱，持續半年的社會動盪及暴力衝擊，重創零售、餐飲、旅遊及運輸業，經濟環節是環環相扣，市民減少外出及消費等影響已外溢至其他行業，又稱由於社會經常出現不穩定狀况，一些大型展銷會和活動、商務會議和展覽都取消，不少大型體育活動及文娛表演亦告吹。

多活動取消 外資或失耐性他投

陳茂波憂慮，若明年全球經濟增長較預期快，而本港社會狀况未能擺脫暴力和癱瘓的陰霾，一些原打算來港投資或擴展業務的國際投資者，可能會失去等待本港復元的耐性，轉到區內或內地其他城市開展或擴展業務，對本港造成長遠不利影響。

陳茂波指出，只要停止暴力、停止破壞，市面已隨即回復人氣。過去兩周，不少商舖、食肆也稱生意有所改善。

陳茂波並稱，正準備明年2月底公布新一份財政預算案，基本方向仍是「撐企業、保就業」，而面對經濟下行、失業率上升，要「振經濟、紓民困」。

另外，律政司長鄭若驊昨亦發表網誌，重申自己作為政府團隊的一分子，會繼續緊守崗位。她稱，上周日晚有人在終院和高院外縱火破壞，情况令人擔憂，如果持續，不止影響國際社會印象，更會衝擊法治。她續稱，《基本法》保障本港司法獨立，法庭按法律和可接納的證據作裁決，司法人員亦會陳述裁決理據，或許有人會對結果不滿，但絕不應肆意抨擊司法人員或破壞法院。

鄭若驊：不滿裁決亦不應毁法院

鄭若驊又指出，自6月起已有數千人被捕，大多涉及暴動、非法集結、襲警、刑事毁壞等罪名，部分案件刑事司法程序已展開。她稱，刑事檢控科有專門負責涉及公眾活動案件的團隊處理，若律政司內人手不足，可按既定機制，外聘私人執業的律師和大律師協助，務求適時處理案件。

明報記者

（反修例風暴）