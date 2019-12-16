黃雨衣男墮斃半年 千人太古悼念

網民在金鐘太古廣場外發起梁凌杰追思會，市民於廣場外一棵樹上掛上黃色雨衣，象徵梁凌杰當日墮樓時的身影。昨晚追思會氣氛平靜，有前往悼念的市民在樹下擺放白花、燃點蠟燭及鞠躬致意。有參與悼念的市民合唱Sing Hallelujah to the Lord，亦有人默站，其間有人叫口號但被人制止說「今晚不要叫口號」。

「告訴他我們沒有忘記」

到場悼念的阿皮（化名）表示，梁凌杰離世半年以來，多名示威者被捕，而梁凌杰墮樓前要求「釋放被捕人士」，是「五大訴求」之一，故前往悼念「告訴他我們沒有忘記」。阿皮認為，警方包圍理大一役令多人身心受創，認為近日示威趨緩和，「大家都在調整策略」。

悼念者：警避衝突 運動不再「震撼」

15歲中學生A表示，警方上月圍堵理大並拘捕多人，難免令近日街頭抗爭轉趨平靜，他認為示威者需時喘息，但相信近日的街頭「陣地戰」可將警暴表露無遺以吸引外國關注，是目前最有效抗爭方式。40歲吳先生說，雖然政府半年來只回應了五大訴求的其中一項，即撤回修例，但他沒有感到灰心，並稱自己仍非常投入示威。他認為表面上參與運動人數少了，但只是活動增多，把抗爭者數量分散。他亦認為警察開始避免與示威者正面衝突，故運動不再那麼「震撼」。

梁凌杰於6月15日在金鐘太古廣場高處展示反對修訂《逃犯條例》標語，身穿黃色雨衣的他同日墮下身亡，終年35歲。

（反修例風暴）