下午逛商場抗爭 深夜催淚彈再臨 示威擴至麥當勞莎莎大家樂 貼標語籲罷買

過去數月，網民發起多次「和你Shop」活動，被針對店舖包括美心旗下食肆、部分被指持不同政見或中資商舖，昨日「罷買名單」擴大至麥當勞、莎莎、大家樂、Pacific Coffee等。新一批被針對店舖被指屬中資、「撐警」或「散播假消息抹黑示威者」等，各區均有示威者在新增店舖貼標語或呼籲內裏顧客罷買罷食。

旺角帶走兩人遭指罵 舉黑旗橙旗

大批黑衣人昨夜集結於旺角朗坊豪一帶，警方截查並帶走最少兩人，惹起不滿及指罵，防暴警員約11時舉起黑旗及橙旗，其後於西洋菜南街及彌敦道發射多枚催淚彈，本報攝影記者頭盔被擊中，彈殼跌落身旁。亦有示威者在馬路縱火。

新城市毁食肆封電梯 疑擲煙霧餅

昨日沙田亦出現警民衝突。下午約2時，新城市廣場內多人聚集，有人與涉與不同意見者推撞，一女子面部被噴漆，亦有人被推跌，防暴警進商場協助傷者離開；下午3時許，數十名黑衣口罩示威者到美心旗下餐廳「潮庭」打碎玻璃及破壞吊燈，又進入另一食肆「北京樓」推跌桌椅，當時仍有食客在內。其後數名蒙面黑衣人持大型告示牌，走到鄰近港鐵路軌的巴士站稍停，再到沙田站前連城廣場以告示牌封鎖電梯。未幾便衣警到場制服最少2人，包括一名自稱15歲少女，她被制服時一度尖叫，警員離開時遭在場者包圍，防暴警到場增援，再制服及帶走數名示威者，一度施放胡椒噴霧。

警拘12人 被制服少女尖叫

警方撤離至巴士站露天位置時，有人向警員投擲冒煙物品。警方發稿批評有人投擲煙霧餅造成恐慌，極危險及不負責任。行動共拘捕10名男子及2名女子，介乎14至27歲，涉嫌非法集結、刑事毁壞等。

德福噴椒拉4人 波及途經男童

昨午亦有數十人在九龍灣德福廣場聚集，先後到元氣壽司及美心Food2叫口號及貼標語，防暴警到場截查並帶走兩人，及後遭市民包圍，警員向人群施放胡椒噴劑，波及途人，包括一男童，由義務救護員治理；防暴警員後再進入商場制服兩人，全日共拘兩男兩女，涉非法集結、藏有工具可作非法用途等。事後市民包圍商場保安要求解釋為何容許警方進入執法，保安堅稱無報警，但承認警方進入商場前曾與保安溝通。

昨午網上有呼籲示威者轉到工展會及尖沙嘴海港城，惟工展會場內外未見示威者聚集；一批黑衣人約6時許於海港城游走並高叫口號，一小時後陸續散去。

明報記者

（反修例風暴）

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