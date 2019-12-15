3署研App 記錄監察公廁維修進度

政府帳目委員會昨就《審計署署長第七十三號報告書》進行公開聆訊，食衛局長陳肇始稱，政府已調撥6億元於未來5年分階段翻新或優化約240所公廁，而23所目標公廁中，已完成20所的全面翻新或優化工程。

她說，食環署和建築署及機電署合作，研發App記錄及傳送維修要求，以更有系統地跟進維修及監察進度。食環署與建築署已在上月試行有關App，明年將與機電署試用。食環署長劉利群稱，有關App方便前線監督人員更準確和適時地呈報損壞項目，署方會分析數據以改善服務；有公廁引入了集洗手盆、皂液、吹風機於一身的「一站式鏡櫃型洗手盆設施」，冀解決公廁地面濕滑問題。自由黨議員邵家輝批評設計浪費資源、不切實際，反令市民使用公廁輪候時間增加。

另外，民主黨議員林卓廷質疑男女廁格1：2的比例不合實際需要，指比例計算並無加入男性尿兜，無助縮短男女輪候公廁時間的差異。陳肇始回應稱應檢視現時比例是否適用於各個地區，若可行，食環署視乎情况可增加女性廁格。