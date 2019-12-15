胖婦借廁 老翁疑遭迷魂掠戒指

事發於蒲崗村道與鳳德道交界附近，66歲姓蔡老翁在街頭被一名中年婦兜搭，之後女子一路尾隨他到其寓所，其後突然攬着老翁及向他噴不明液體，老翁暈倒，醒來後發現失去了約值6000元的戒指。

鳳德道搭訕 警追緝中年女子

蔡姓老翁憶述事件時，稱當時正在街市買菜，「買（完）兩個番茄，帶個孫返屋企」，遇上自稱來自四川的女子，一直尾隨他到位於百多米外富祐大廈的寓所。老翁稱以為女子住在同一幢樓，故不以為意，到自己寓所外女子突然稱要如廁，老翁於是讓她入屋。「如廁」後，女子突然攬着老翁並向他噴液體，「一面都係臭，似香水呀」，之後暈倒地上，醒來時發現女兒買給他的戒指不見了，最後由女兒報警。案件列盜竊，由黃大仙刑事調查隊第一隊接手。

蒲崗村道較早時亦發生劫案。清晨5時許，59歲葉姓男子離開慈康邨寓所上班期間，在蒲崗村道181號被一名男子從後持棍襲擊，另一名男子搶去其背包，內有一部手提電話、約350元現金及一副眼鏡等，兩男子其後逃去。警方接報到場，列行劫案，由黃大仙警區刑事調查隊第二隊跟進。事主頭及手受傷，清醒送往伊利沙伯醫院治理。