聶德權：研票站設長者投票專隊

聶德權接受now新聞台節目《大鳴大放》訪問時說，正檢討今屆區選有何需要改善，會研究措施方便長者和行動不便者，縮短他們排隊輪候領取選票的時間，「在情况許可下有另一條隊給這批人」。

明年立選功能組別擬引入電子點票

上月區議會選舉投票後，多個票站都有大批市民監票，聶德權說，未來會考慮為監票人數設限，「如果你不限制數目的時候，（要考慮）是否會過於擠迫」。

明年有立法會選舉，聶德權表示，近期有人提出投票電子化，但他認為會涉及黑客干擾等風險，當局正檢視不同科技，考慮明年立法會選舉時，在功能組別引入電子點票，因為功能組別的選民數目較直選少，風險亦相對容易控制。聶德權其後在facebook補充，會研究利用科技改善選舉流程，例如電子選民登記冊、電子點票等。

林卓廷不贊成監票人數設限

民主黨立法會議員林卓廷不認同要為監票人數設限，他說，監票是選民權利，且政治氣氛繃緊，選民對政府不信任，他們擔心選舉過程、尤其是點票過程出現不公，選民監票有助確保選舉公平公正。

批發及零售界立法會議員、自由黨邵家輝估計若採用電子點票，絕大多數功能組別的候選人仍會要求政府以人手覆檢，且要考慮電子點票如何處理問題選票，例如印章蓋在選票不同位置時要如何處理等。