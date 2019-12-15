「釋放消費力」 工展會海味商：生意不遜去年

維園昨日人頭湧湧，人流較去年疏落，下午場內雖較擠迫，但仍能自如走動，未有出現水泄不通情况，不少入場者拉着手拉車滿載而歸，場內鮮見內地旅客掃貨。

中六生勸婆婆不要買撐警品牌

家庭主婦畢太說，昨花費約2000元，主要買農曆新年要用的物品，即使經濟不好，花費仍和去年所差無幾。今年逛工展會時，畢太有特別留意品牌背景，「我不買『藍店』和內地品牌」，昨日只買了榮華臘腸、安記海味的鮑魚、日本品牌的麵食，但她也承認不太了解某些品牌的背景，「可能會不慎買錯了（藍店）」。

中六女生Niki昨日陪同婆婆到工展會，她說自己日常有罷買罷食中資及支持警察的店舖，但不會強迫家人跟從。她說來年年宵沒有乾貨攤擋，現在香港「又沒有什麼好逛」，就跟着婆婆來看看。她說行經被指是支持警察的品牌時，會和婆婆說「不是很優惠，不要買」，急急腳拉走婆婆。

安記海味：原本料達去年七成已很好

昨人流雖較去年少，惟不少受訪商戶皆說生意能夠維持往年水平。安記海味董事總經理潘權輝說，本來預計今年生意會較差，能達到去年七成已很好，他更跟員工說，若生意能追上去年九成就派「大利市」，而工展會開始數天以來，生意額不比去年少，期望能派大利市。他又說，去年不少市民行經其攤檔時還會思考一下，但今年一到場就非常決斷地消費，認為是市民過去數月無好好購物，消費力積聚，今年最好賣仍是鮑魚、冬菇等，該店已推出更多優惠和送出更多贈品吸引顧客。潘續說，過去主要都是做港人生意，未有特別留意內地客減少後的影響。

急凍海鮮店負責人黃老太亦稱，今年生意與去年相若，但留意到顧客較去年「手緊」，故每樣產品都減價約10多元，希望能夠促銷。