協議表述不一 雙方各有盤算

萊特希澤：不保證一定不加關稅

以關稅為例，雖然9月執行約1200億美元貨品的關稅稅率從15%下調至7.5%，以及暫緩原定今日（15日）執行餘下1650億美元貨品的關稅，但美國貿易代表萊特希澤表明，只要中國在談判期間保持良好的商討意願，便不會向中國加徵關稅，但不保證一定不加。反過來，中國商務部副部長兼國際貿易談判副代表王受文周五晚卻強調，美方將履行分階段取消加徵關稅的相關承諾，令加徵關稅的趨勢從上升轉為下降。從雙方用辭看來，餘下關稅是加是減，是停是緩，似乎還未能說得準。

購買農產品方面的說法更加是南轅北轍，萊特希澤表示，中國同意未來兩年每年購買400億美元的美國農產品，美方也會盡力將採購額增至500億美元，除了農產品，中方還會增購美國製成品、能源和服務；而中國不單隻字不提購買美國農產品的金額，農業農村部副部長韓俊還解釋，擴大進口美國農產品是為了填補國內農產品供求缺口；此外，韓俊更表明，美方亦已承諾盡快給予寬免，為擴大中國農產品對美國出口帶來實質突破，顯見中方亦想淡化利用大量買農產品換取暫緩關稅的形象。

事實上，除了關稅與農產品，協議還涉及到知識產權、技術轉讓、匯率等富爭議議題，究竟兩國在這些範疇上達到什麼程度的共識，還有待全文本正式公布時才能略窺一二。

明報記者