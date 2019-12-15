25至29歲窮青逾半無業 一成半因需料理家務

《2018年香港貧窮情况報告》顯示，18至29歲貧窮青年有12.2萬人，貧窮率12.6%，政策介入後的貧窮率仍達9.3%，仍有9.01萬窮青年。約6萬名18至24歲貧窮青年中，有七成屬學生或半工讀生；近2.8萬名25至29歲貧窮青年中，除了逾四成在職貧窮，其次是失業和料理家務者，分別佔17%及16%。失業貧窮青年近六成屬主動離職，當中大多具專上教育程度，但離職前普遍從事較低技術職業，而料理家務者多為女性。

學者：老幼服務不足 青年需全職照顧

明愛專上學院社會科學院教授黃於唱解釋，因長者及幼兒服務不足，青年要全職照顧家中長者或小朋友，令家中就業人口減少，增加貧窮風險。他又指本港就業市場側重金融、地產、旅遊、零售等範疇，不夠多元化，青年即使大專畢業，仍難找到合適工作，易有不滿情緒，政府卻未有「交功課」為青年解困，青年在家庭、就業兩面受壓。

勞工及福利局長羅致光昨日在商台《政經星期六》說，140.6萬貧窮人口是政府政策介入前的推算，理論上不會「愈扶愈貧」，若計算政府恒常和非恒常措施，貧窮人口是91萬，比前年減4萬。他指貧窮數字報告最重要作用是分析政府政策是否足夠或如何改善等，但並非很好與公衆溝通的工具。

稱市場不夠多元 難滿足就業需要

但報告顯示，即使政策介入按年增加後，每月每戶平均貧窮差距仍逐年遞增，差距由2009年的2600元增至去年的4200元。中大社會工作學系副教授黃洪稱，這反映貧窮程度增加，扶貧措施不到位，「（如）這不叫愈扶愈貧，這叫什麼？」他指政府派錢扶貧，但青年鮮有受惠，政府近年着力鼓勵青年把握大灣區商機、創業，卻無營造出多元化的就業生態，未能滿足不同類型青年就業需要。