工聯稱市道差過SARS 工盟不認同：失業率遠低

吳秋北倡設緊急失業救濟金

工聯會會長吳秋北出席商台節目《政經星期六》時表示，連月「動亂」打擊零售、飲食等多個行業，情况較SARS時期更差，看不到事件何時完結，打擊旅客來港信心，亦令港人不敢消費，認為政府應加強執法，從根源入手、止暴制亂。他又擔心之後或現倒閉潮，有更多人失業，建議政府增設緊急失業救濟金。

出席同一節目的職工盟總幹事蒙兆達不認為現情况差過SARS，他指即使就業數字疲弱，但失業率仍未至當時水平，發生社會事件源自政府管治失敗，政府用強硬手段應對街頭衝突只會適得其反，促成立獨立調查委員會。據勞工處資料，2003年失業率一度達8.6%。統計處最新資料顯示，今年8至10月經季節調整失業率為3.1%。

蒙兆達又指香港內部因素打擊消費行業，要改善就業及經濟問題最主要是政府拿出決心，不要因政治原因拖累勞工問題，但相信貿易戰有緩和趨勢有利部分行業。勞聯主席林振昇說，部分飲食及零售業較受社會事件影響，並非整體行業變差，呼籲僱主實事求是，若無受影響，應該如常加薪。