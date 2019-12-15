業界稱聖誕餐預訂率暫四成 個別酒店仍爆 黃店「做到踢晒腳」

尚有10天便到聖誕節，仍有不少酒店及餐廳可預訂聖誕大餐，另一邊廂部分黃店已爆滿。位於上環、今年新開的西餐廳LLB Bistro目前做到「踢晒腳」，經理鄭小姐形容老闆「黃到發金」，自從老闆表示會捐錢支持反修例運動後，生意大升。她稱該店座位30多個，每位逾400元的平安夜及聖誕節晚餐預訂近日已滿，平安夜預訂已收齊訂金。

鄭小姐認為，光顧黃店是一種支持運動的表態，老闆曾考慮黃色經濟圈的持續性有多強，故沒有因近期生意上升而多聘用全職員工，只要求兼職員工增加工作日數。

半島萬豪自助餐預訂近滿

酒店自助餐方面，部分貴價自助餐預訂亦已滿額。本報前日以顧客身分，致電5間酒店查詢聖誕節自助餐預訂情况，當中半島酒店的The Verandah平安夜及聖誕夜自助餐每位收費2088元及1488元，價格與去年相同，兩者預訂分別有九成滿及全滿。JW萬豪酒店JW Café在平安夜及聖誕夜每位分別收1188元及1058元，收費亦與去年相同，兩晚預訂均已爆滿，前晚預訂只能列入候補名單。至於帝景酒店帝景軒、港島香格里拉酒店cafe TOO及帝苑酒店雅苑座的預訂均未滿（見表）。

半島酒店回覆本報表示，今年聖誕節餐飲預訂情况與去年相若，聖誕期間酒店房間預訂情况亦與去年相若。帝苑酒店發言人稱預訂速度比往年慢一點，價錢亦有下調壓力；康得思酒店稱沒回應。港島香格里拉酒店、洲際酒店、海逸酒店、萬豪酒店至截稿前沒回覆。

餐飲聯會：憂有示威 市民仍在觀察

香港餐飲聯業協會會長黃家和說，往年12月中，酒店聖誕餐飲最少應該有八至九成預訂率，今年以他所知僅得約四成，只是個別食肆及酒店有定期捧場客，特別是一些花得起高檔消費的客戶群仍會訂座，但預訂日子延後了一點。他稱尚有10天便是聖誕節，若聖誕有示威，市民或擔心需取消預訂，故仍在觀察，若這幾天氣氛再緩和，估計消費意欲會上升；前日起也多了客人訂枱做冬，如做冬生意比去年減10%至15%，已算不錯。

有中環西餐廳的經理稱，今年4道菜的聖誕餐為788元，沒有減價，截至上周五，平安夜及聖誕夜的預訂率僅得一半，比去年同期約差了10%。他指區議會選舉後生意已明顯回升，相信是食客見中環變得較安全，加上港鐵正常營運，令市民到中環消費意欲增加，估計餐廳在聖誕節當晚還是會滿座。

去年營業額千億 今年下半年已少150億

黃家和稱，去年餐飲業總營業額有1070億元，過往每年餐飲業界營業額都會有約4％至6%升幅，有時甚至有8%，但今年6至12月中已經下跌了150億元，儘管1至5月有輕微升幅，估計今年餐飲業總營業額會有雙位數跌幅，料只有950億元。