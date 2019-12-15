大埔青年宿舍料月中推出

位於大埔墟寶鄉街的青協大埔青年宿舍，樓高約20層，青協網頁提及4樓至19樓為青年宿舍，工程已進入最後階段。記者日前在現場所見，大部分建設已完成，僅餘地面電梯大堂附近仍有木板圍封。大埔青宿位置方便，步行約5分鐘可達大埔墟港鐵站，毗鄰設有街市、圖書館及體育館的大埔綜合大樓；惟因貼近港鐵路軌，或會較為嘈雜。青協職員表示，預計本月中公布項目申請細節。

5項目只聞樓梯響

除了大埔青年宿舍外，政府籌劃的仍有6個青宿項目，包括元朗「保良局李兆基青年綠洲」，以及10月公布的灣仔救世軍青宿項目等；不過民政事務局回應稱，除元朗保良局項目預計2021年第三季竣工外，其餘項目仍未知何時可以推出。

特首林鄭月娥在今年施政報告提到推展的7個青年宿舍項目共3300個宿位，未來兩年將有1760個宿位落成。過去政府曾稱青年宿舍的租金水平須訂於不超過鄰近單位市值租金六成，首次租期應最少為期兩年，期滿後可續約，但最長不得超過5年。而所有18至30歲、屬香港永久居民的在職青年均合資格，申請時須接受入息和資產審查，不得在本港擁有住宅物業。

立法會房屋事務委員會副主席尹兆堅說，對整體青宿發展進度感到失望，指青宿本屬在增建房屋緩慢下以紓緩年輕人住屋需要的措施，惟現時因進度慢，「止咳都不能」，加上至今共只有3000多個宿位，完全是杯水車薪。

他批評，政府在青宿政策上完全外判給非牟利機構，而該些機構並無發展房屋經驗，「外行人做內行事」，政府在技術上亦無提供協助，不明白為何這類解決住屋需要的政策不是由房委會或房協執行，認為是政策失誤導致青年宿舍發展緩慢。