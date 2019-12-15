港人赴澳 人工島被公安扣查失聯

乘直通巴期間留言稱被捕

子赴澳門查詢無入境紀錄

國家主席習近平本周將出席澳門回歸20周年活動，珠海市公安局日前發通告提到，為回歸活動創造良好社會環境，本月10至22日在港珠澳大橋東人工島（即內地水域範圍）設檢查站。

上周五，本港一名男子在下午2時許，乘直通巴經港珠澳大橋往澳門期間，在東人工島被公安扣查，他向家人留言稱遭拘捕後便失去聯絡。涂謹申接到事主兒子Benny的求助。Benny曾到澳門警察局查詢，但當局沒查到其父入境紀錄，未能立案；他之後向香港警方求助，獲回覆事件在境外發生，不受理。其父至昨天下落不明。

警：青衣警署昨接獲報案

本報向保安局、政制及內地事務局和入境處查詢，至截稿時沒有回覆。警方今凌晨回覆稱，青衣警署昨接獲男子報案，指其父經港珠澳大橋往澳門後失去聯絡，警方解釋處理方法，包括列作失蹤人口，報案人其後表示會自行了解情况，要求警方備案。

涂謹申批有違既定安檢措施

涂謹申說，有理由相信事主已被公安拘捕。他指所有經港珠澳大橋訪澳的旅客，都不預計自己到內地，而經這條通道赴澳，最終會由澳門當局決定是否准許入境，不會中途被公安逮捕。因此，他認為內地公安有關做法有違既定安檢措施，亦嚴重打擊旅客信心，「有乜理由無端端被大陸捉走？」

業界：近日最少兩三乘客被禁足

同時，有跨境巴士業界人士向本報透露，近日最少有兩至三名乘搭直通巴到澳門的乘客，在東人工島上被公安截停，禁止其繼續前往澳門。他說，近日公安在東人工島設檢查站，所有乘車赴澳的人均要下車接受檢查，包括要將香港身分證交予公安，對方會用讀卡機檢查，乘客行李亦要過X光機，近日在檢查過程中被公安截停的乘客約50至60歲，但不知他們被截停原因，亦不知道相關乘客最終被帶往何處。

另一名跨境巴士業界人士說，近日在東人工島的檢查主要是針對前往澳門的車輛，公安未有仔細檢查前往珠海的車，通常向司機查問目的地後便直接放行。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676