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【Emily】爭做司法事務委會主席 司長手傷著樽領 李國麟話想學

【明報專訊】立法會唔同嘅委員會都處於膠着狀態，民主派好多人話要競選主席，結果主席都未選到，其中司法及法律事務委員會噚日第4次會議，仍然未選到主席。多個競逐主席之位嘅民主派議員，喺介紹政綱時借題發揮「關心」律政司長鄭若驊，好似衛生服務界議員李國麟就提起鄭若驊聲稱手部嚴重受傷，但都著到樽領冷衫，擔心佢係咪「鑽法律罅」，話如果做到主席，一定會將呢個議程放上會議討論。

憂鄭若驊「鑽法律罅」

早排鄭若驊喺倫敦受傷，返香港前去咗北京一趟，佢話係治療。之後有外媒報道，鄭若驊嗰段時間提出辭職，但中央唔畀，而鄭後來亦否認。參選主席嘅公民黨譚文豪話，佢開始同情鄭若驊，好多同事都批評鄭若驊唔去立法會開會，但佢就覺得鄭可能無開會嘅自由，因為連辭職嘅自由都冇，仲要「被打包」去北京。譚文豪又話，如果佢做到主席，會諗方法幫司長嚟立法會開會。

譚文豪：鄭可能無開會自由

李國麟就話，自己「被司長感染到」，作為醫護界，想睇下司長點可以隻手重傷都仲著到樽領冷衫。佢笑言做咗40幾年護士，教咗30年書都無諗過嚴重手部受傷嘅病人可以著樽領冷衫。佢話擔心咁係咪鑽法律罅，「如果作為司長鑽法律罅又成功嘅話，咁就好大件事喇」。佢揚言，除非司長「被辭職」先會考慮退選，「否則我都想坐上主席位，學一學點樣著衫」。

相關字詞﹕譚文豪 李國麟 梁美芬 司法及法律事務委員會

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