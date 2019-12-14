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港聞
2019年12月14日星期六
港聞二
警半年OT津貼膳食 耗10億公帑 月均1.1萬人多領1.4萬 議員：夠起7間安老院
促分拆處理警隊加薪 泛民提傳召鄧炳強交代
83年財會授權政府無限追加 泛民促檢討
採訪增花費飈 港台新聞部減兼職外判 工會：做得好變相懲罰 應效警增資源
平安夜網民擬申遊行 業界憂聖誕示威影響消費
林鄭今上京述職 未按慣例安排見張曉明
民情報告：小錯誤加誤判民情變大風波 香港民研：倘推23條 反修例變反北京
唐英年侄女拍片聲援抗爭
周梓樂出殯 父母感謝各方送別
被告：警稱不告刑毁罪 誘認闖立會
女童燒國旗判感化 官：受人影響好危險
涉10．1串謀縱火 踢保男再被拘控
掟磚命案 警拘5青年
大埔警署射強光 居民投訴夜難眠
路透：Refinitiv封200反修例不利北京報道
石棺案首被告判謀殺 另兩人誤殺 官斥手法「恐怖」 曾祥欣嘆氣劉錫豪張善恒落淚
昔日室友互卸責 犯人欄內零交流
涉案單位今年易手 門掛銅八卦
貧窮人口逾140萬 10年新高 貧窮青年四成在職 近三成家中支柱
三長者一貧窮 政府：綜援扶貧成效減
酒商入稟清盤 福臨門酒家稱誤會
保育先驅吳祖南辭世 黃錦星讚貢獻良多
調查：上市國企逾百宗維權 職工盟促強制披露員工待遇
隧道基金餘額不足 難抵城巴新巴加幅
野戰謀殺案 退休警稱被告品格良好
藏數百冒牌iPhone 手機店東稱收舊機維修
稱可助廉署臥底入馬會 會籍顧問收受利益罪成
金山郊野公園七人車遭縱火
4賊刀槌劫表行 途人堵截棄車逃
10年最大冒牌藥案 海關檢1380萬元貨
資助流感針已打93萬劑 升8%
尊子漫畫
【Emily】爭做司法事務委會主席 司長手傷著樽領 李國麟話想學
【Emily】蔣麗芸「佔領」內會主席位被逐
【Emily】維港水上的士招標 講明要有「睇夜景」航班
【Emily】電影兵器 現實展覽
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【明報專訊】（請看附圖）
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