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資助流感針已打93萬劑 升8%

【明報專訊】政府各項疫苗接種計劃於10月展開，衛生署昨日公布，截至本月8日，整體共接種逾93萬劑季節性流感疫苗，較上年度同期上升約8.1%。有私家醫生稱，今年已訂購多兩成疫苗應付需求，但因不少市民提早打針，存貨已用盡，藥廠可在一兩周內「返貨」，故供應未見緊張。

衛生署稱，「政府防疫注射計劃」及「疫苗資助計劃」已分別接種逾37萬及33萬劑季節性流感疫苗。至於兩項免費的學校外展接種計劃，至今已接獲約430間小學及約710間幼稚園或幼兒中心參加，佔全港相關學校總數約六成半。衛生署已分別到小學、幼稚園及幼兒中心接種了逾15萬及6萬劑季節性流感疫苗。

家庭醫生林永和說，其診所今年訂了1500劑四價針劑疫苗，較去年多出兩成，至今存貨已用盡，需藥廠補貨，「大約等一至兩周已有」。他稱以往年初才是打針高峰，年底用盡存貨屬少見。他提醒聖誕及新年假期將至，港人熱門旅遊地日本今年提早踏入流感高峰期，建議出發前兩周接種疫苗。

據衛生防護中心新一期《流感速遞》，本港流感整體活躍度處於低水平，上周收集的呼吸道樣本中，有2.35%對流感病毒呈陽性反應，較對上一周1.63%高，惟仍低於9.21%的基線水平。報告另提到，日本上月中已進入流感季節，定點監測單位呈報的流感樣疾病平均數目上升至5.52，高於1.00的基線水平。

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