10年最大冒牌藥案 海關檢1380萬元貨

拘7男 冒同仁堂雙飛人

海關月前發現一個冒牌藥物集團轉趨活躍，追查後鎖定集團主腦及銷售冒牌藥的店舖，周二出動80多名關員，採取代號「狙擊手」的大型行動，搜查位於上水、元朗及佐敦4間藥店，以及柴灣3個工廈單位，破獲集團的儲存倉庫及包裝工場，檢獲240萬粒冒牌藥物、第一部毒藥、約470公升液體藥劑製品，包括大量治療風濕骨痛的中成藥、血壓藥、壯陽藥、營養補充劑等，以及約3200件冒牌化妝護膚品。

印「外銷品」低價售 料賣長者水貨客

海關版權及商標調查（行動）課監督方永佳指出，檢獲的藥物表面看來與真貨質素非常接近，但外觀、名稱及規格標示與真貨明顯有分別，估計集團針對水貨客，店員會先打量客人，遇到年紀較大或內地水貨客時，會推介冒牌貨，聲稱貨物會外銷到一些生活水平較低地方，故價錢較便宜，為正貨價錢的四成至八成，遇到精明顧客時則提供正貨。

冒牌藥紙盒會印上「外銷品」字樣，包裝數量亦與正貨有出入。行動中逾九成冒牌藥於工廈單位檢獲，海關相信藥店存貨量不太多，需要時才向集團取貨。柴灣一個工廈單位為冒牌藥儲存及包裝中心，海關檢獲大量空紙盒、空藥瓶、壓印機及未附有任何標示的樽裝藥丸，涉及10多個品牌、20多種藥物。

7名被捕男子介乎26至56歲，包括集團主腦、5名藥店負責人及一名藥店售貨員，皆保釋候查，不排除更多人被捕，海關相信已瓦解一個具規模冒牌藥供應集團。