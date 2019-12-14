4賊刀槌劫表行 途人堵截棄車逃

案發現場為花園街123號寶達表飾。網上流傳一段影片顯示，一名白衣蒙面男子在表行大肆搶掠，將大批手表掃進袋內，另一黑衣戴口罩男子持牛肉刀擋在門口位置，店內另有賊人用力揮動大鐵槌。

傷負責人 劫大批表百萬現金

賊人得手後奪門而逃，登上附近一輛接應黑色私家車，惟沿花園街前行數十米即遇上交通擠塞。有市民見義勇為協助攔截賊車，又以硬物擲向擋風玻璃。賊人見勢色不對，在先達廣場對開棄車沿亞皆老街逃走，遺下一堆現金及兩張椅子。表行40歲男負責人左手手肘及耳被斬傷，在現場接受初步敷治後送往廣華醫院治理。表行夾萬被撬開，現場遺下一個大鐵槌。警方封鎖現場調查，並翻看閉路電視。案件列行劫，交由旺角警區重案組第二隊跟進。

刀槌大額劫案 本月第三宗

該表行早前曾遭企圖行劫。上月14日，一名持電槍獨行賊闖入聲稱打劫，店員與賊人糾纏時遭電槍擊傷，店東剛巧返回表行，合力抗賊，賊人事敗逃走，表行未有損失。

本月初，土瓜灣及長沙灣分別有珠寶金行被手持大鐵槌及利刀的賊人行劫，分別損失200萬及300萬元金飾，警方刑事情報科派出俗稱「Hit Team」的跟蹤支援隊12月4日在何文田拘捕7人，懷疑與兩案有關，其間開了一槍。