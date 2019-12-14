稱可助廉署臥底入馬會 會籍顧問收受利益罪成

現年53歲的被告韋駿鋒，被控於2016年5月至7月期間，與其他馬會會員串謀收受利益，從而向他人提供馬會會籍申請表，支持及優待其申請。法官裁決指出，縱然被告堅稱不認識馬會中人，沒有方法獲取馬會會籍，但透過被告與臥底洽談時的錄影，被告顯然在推銷馬會會籍，並非他自言的 「信口開河」、「吹噓」，故裁定他罪成。

辯方求情稱，被告母親患老人病需照顧，又稱控方檢控存在23個月延誤，希望酌情輕判。法官表示需時考慮，將案件押後至本月31日判刑，其間被告須還押。

控方案情指出，被告為「傲群會籍有限公司」的經營者，主要協助客戶申請本地著名會籍。廉署臥底於2016年5月聯絡傲群，被告稱可「枱底」協助申請馬會會籍，並開價68萬元。事實上，只有馬會的「全費會員」才有資格獲選為「遴選會員」，只有獲遴選會員推薦才可成為馬會會員。

【案件編號：DCCC1170/2018】