野戰謀殺案 退休警稱被告品格良好

報稱冷氣技工的黃朗祺（24歲）被控於前年5月28日與嚴汝衡和周正賢一同謀殺死者郭葦諾。

辯方品格證人、退休警署警長林建強昨在庭上供稱，他退休後加入獅子會禁毒先鋒隊，被告於2011年成為隊員，後來晉升為少尉，同時有參加急救課程。

林形容被告品格良好，會服從指令，自己曾親眼看到被告為暈倒在地的人急救。林在盤問下稱，與被告至前年5月一個月至少見面一次。他稱，知悉被告喜歡打野戰，但不認識他參與野戰時與何人來往，「佢哋點玩（野戰）我真係唔知。」

另一名品格證人是被告中學時的舞獅教練李飛標。李供稱，被告於2012年開始參加舞獅活動，形容他為人不算太聰明，但勤奮、有禮、合群和願意幫助別人，同時對學習舞獅表現認真和追求完美。

李在盤問下稱，至前年5月，自己與被告的聯絡不多，當時認為被告的個人品格沒太多改變，但不清楚他喜歡參與什麼新活動，同時沒留意被告參與相關活動時，與什麼人來往。案件下周一再續。

【案件編號：HCCC43/19】