隧道基金餘額不足 難抵城巴新巴加幅

新巴城巴今年初曾加價，當時政府曾用隧道費基金對冲，令城巴及新巴票價實際加幅，由9.9%分別減低至7.0%及5.6%。運輸及房屋局和運輸署昨提交立法會的文件顯示，城巴及新巴年初加價時，分別獲准每月從基金提取291萬元及375萬元，截至今年9月，兩巴隧道費基金餘額剩下162萬元及92萬元，將不足夠減低乘客在今次加價申請中所需承擔的車費加幅。

司機人手缺示威堵路 脫班率升

文件又顯示，城巴及新巴今年的脫班率上升，今年首9個月脫班率分別為3.0%及3.4%，而去年全年分別為2.0%和2.9%。雖然示威活動蔓延全港，但全港專營巴士今年首9個月脫班率為2.8%，比起去年全年的2.9%下跌。政府在文件中解釋，城巴和新巴脫班的主要原因包括司機人手短缺、交通阻塞及因公眾活動而導致道路封閉等。

立法會交通事務委員會委員譚文豪認為，新巴城巴申請加價12%屬過高，現時經濟不景，兩巴更應與市民共渡時艱。他又質疑，雖然有隧道費基金，但巴士公司或因有基金而調高申請的加幅，且基金餘額已不足以減低今次加幅，反映基金無助紓緩車費加價。