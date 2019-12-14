調查：上市國企逾百宗維權 職工盟促強制披露員工待遇

職工盟去年5月至今年4月，於網上蒐集149條微博及網誌、5個網站和2個新聞媒體有關大型罷工、集體維權的報道或評論。報告統計117宗集體行動，當中11宗涉港資企業，107宗涉在港上市機構，分別有一宗涉港資和台資企業，其餘涉在港上市的國企。

港交所倡改「不遵守就解釋」

李卓人批評港交所的《環境、社會及管治報告指引》，針對包括企業的勞工待遇、僱傭模式的「社會範疇披露」指引，僅維持在自願披露性質，實際上企業鮮有主動披露。李續稱，職工盟已就指引修訂提交建議書，建議由自願披露提升至「強制披露」，以加強對上市公司公開資料的壓力。

港交所發言人回覆，稱不回應職工盟指港交所拒絕會面一事，但稱今年5月檢討《環境、社會及管治報告指引》及相關《上市規則》條文的諮詢文件，已建議所有關鍵績效指標的披露責任，由建議披露（即自願披露）提升至「不遵守就解釋」。

11宗涉港資企業 較去年跌15%

另外，職工盟報告收集11宗有關港資企業的集體維權個案，比去年調查下跌約15%。另外，107宗為涉及在港上市企業，當中105宗來自在港上市國企，佔整體個案約98%。針對港資企業的11宗維權個案，有5宗演變成罷工，與去年比較按比例升約22%；11宗個案有4宗涉及拖欠工人薪金，有5宗涉裁員、倒閉或搬遷但沒支付補償金的個案。

報告亦指出，受限內地禁止傳媒報道或評論罷工，加上中國政府日常對媒體及網絡的政治審查，難以統計調查期間實際發生工潮的總數。