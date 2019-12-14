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保育先驅吳祖南辭世 黃錦星讚貢獻良多

【明報專訊】本港保育先驅、積極參與環保及保育事務的港大地理系副教授吳祖南（小圖），本周初因中風入院，於昨日與世長辭，享年59歲。多名政府官員及環保界人士紛表哀悼，形容他為本港環保工作貢獻良多。

林超英憶昔日同反塱原架空鐵路

天文台前台長林超英昨在社交媒體撰文形容，「保育路上的多年好友吳祖南離開了」，稱當年與吳祖南促成將西鐵線塱原的架空鐵路移到地下，是「我們的共同開心回憶」。他說，吳祖南是本港第一代由學生時期萌芽的本地環保人，跳出象牙塔積極參與環保運動，形容他是頭腦清醒、有全局觀的保育人。

吳祖南曾任長春社主席及環諮會環評小組主席；先後參與城規會、可持續發展委員會、能源諮詢委員會、郊野公園及海岸公園委員會委員等多項公職。環境局長黃錦星昨對吳祖南辭世深感哀痛，稱吳祖南數十年來投身環保，不遺餘力，形容他心繫社會，貢獻良多，近年積極參與保育偏遠鄉郊，例如荔枝窩復育項目，促進當地生物多樣性。

環保「公職王」 近年參與偏鄉保育

發展局長黃偉綸亦對吳祖南辭世深感難過和惋惜，稱吳多年來致力環保和自然保育，貢獻良多，「我們永遠懷念祖南」。長春社、香港觀鳥會亦沉痛哀悼吳祖南的辭世。

公共專業聯盟政策召集人黎廣德表示，吳祖南是本港少數有心、對本港公共服務熱心的科學家，稱他是最先透過以實證為本的倡議方式推動環保，其中以帶領環保界反對塱原興建架空鐵路最為著名。

吳祖南是環保界的「公職王」，但也有爭議事。前任特首梁振英2012年參選期間，吳祖南曾協助梁草擬環保政綱；而2018年吳祖南身任土地供應專責小組委員期間，曾稱本港沒有條件停止填海，應優先考慮在失去天然海岸線的地點繼續填海，以及認同可發展郊野公園邊陲地帶的言論，曾引起環保界爭議。政府於2014年向吳祖南頒授銀紫荊星章。

相關字詞﹕塱原 長春社 保育先驅 吳祖南

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