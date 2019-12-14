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酒商入稟清盤 福臨門酒家稱誤會

【明報專訊】有「富豪飯堂」之稱、獲「大劉」劉鑾雄追捧的灣仔福臨門酒家，昨日遭葡萄酒商「酒悅」入稟高等法院，申請將酒家清盤。司法機構網頁顯示，案件排期至明年2月12日提訊。福臨門酒家昨發出聲明，稱事件純屬誤會，各分店將繼續營業，酒家方面會盡快與酒商安排取消清盤令。

記者昨午前往福臨門酒家觀察，確認酒家照常營業。酒悅有限公司（Wine Buff Limited）以債權人身分，要求法庭頒令福臨門酒家有限公司清盤。文件顯示，福臨門酒家報稱地址為灣仔莊士敦道35-45號利文樓地下3號舖的福臨門店址，但沒有披露欠債性質及金額。

據酒悅有限公司網頁，公司自1997年成立，是本港一間葡萄酒商，主要出售紅酒、白酒等洋酒，在北角和中環設兩間門市店。公司註冊處資料顯示，酒悅是一間私人公司，董事為梁麗珊，股東則為另一私人公司「Darcy & Liz Ltd」。而「Darcy & Liz Ltd」的股東就是酒悅董事梁麗珊。

福臨門：已解決 雙方安排取消清盤令

清盤一事遭廣泛報道後，福臨門昨晚發聲明表示，遭入稟一事純屬誤會，酒家已跟入稟方圓滿解決事件，雙方律師日內會安排取消清盤令。福臨門重申，各酒家分店會如常運作，感謝食客在氣氛不景時仍支持光顧，亦感謝各員工在這營商困難的時候仍緊守崗位。

被譽為「富豪飯堂」的福臨門，是米芝蓮指南推介食府之一，獲不少名人青睞。除了華人置業前主席「大劉」劉鑾雄，中建企業前主席許世勳生前亦時常光顧，其子許晉亨及他的妻子李嘉欣也常是座上客。

資料顯示，福臨門由徐福全於1948年創立，前稱「福記」，提供到會服務，在1953年改名為「福臨門」，1972在灣仔開設福臨門魚翅海鮮酒家，5年後在尖沙嘴開設分店，近年亦在澳門開設分店，去年進駐灣仔皇悅酒店開設新店「享福」。

【案件編號： HCCW 395/2019】

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