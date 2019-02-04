貧窮人口逾140萬 10年新高 貧窮青年四成在職 近三成家中支柱

政策介入後貧窮率14.9%

扶貧委員會昨午討論數據，惟政府未如以往開記者會，只發新聞稿及公布報告。去年有140.6萬貧窮人口，恆常現金政策介入後減至102.4萬，貧窮率為14.9%，仍較前年升0.2個百分點。而18至29歲貧窮青年則有9.01萬人，政策介入前的青年貧窮率為12.6%，但介入後貧窮率連升3年，去年達9.3%，創10年新高。報告分析，大部分新增貧窮青年是18至24歲的專上學生，七成仍在學，部分情况或屬過渡性質，而且他們來自人數較多住戶，在職家庭成員多從事較低技術工作，貧窮風險較高。

青年貧窮9.3% 連升3年

令人關注的是25至29歲貧窮青年中，43.8%有工作，當中近七成是家庭唯一在職者，負擔較重，即使個人收入不低仍不足脫貧。社聯認為這顯示扶貧措施未能協助弱勢青年。

在職家庭津貼 社聯倡延至24歲

報告分析，恆常現金政策於2015年將青年貧窮率減低4個百分點，但去年只減3.3個百分點，顯示其扶貧成效減弱，在過去4年「拾級而下」。其中教育津貼對青年扶貧成效由2015年1.9個百分點減至去年1.4個百分點。

另外，有專上教育程度在職貧窮人口，在政策介入前及後的貧窮率分別為2.9%及2.1%，同屬10年新高。

扶委會委員劉愛詩認為在職青年面對學債或工資低等，政府應考慮提供在職津貼或交通津貼，並檢視教育政策及就業措施，助青年上流及發展，包括加強生涯規劃。

社聯建議將在職家庭津貼支援，由15至21歲全日制學生伸延至24歲，將學生資助處支援大專以上課程計劃擴展至兼讀制專上課程等。

今年無記招 議員批政府無管治意志

在職家庭津貼令兒童受惠，政策介入前兒童貧窮率為23.3%，介入後減至16.8%，為10年新低。

政府稱本港經濟顯著減弱，基層收入及就業前景或受影響，人口高齡化等會持續為貧窮指標帶來壓力。扶委會委員施麗珊稱扶貧力度追不上貧窮惡化速度，報告亦未顯示反修例運動影響，憂明年經濟差，貧窮或惡化。社福界議員邵家臻形容情况屬警號，「愈扶愈貧」，又稱貧窮屬民生議題，政府沒理由不開記招解說，「無晒管治意志」。