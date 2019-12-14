昔日室友互卸責 犯人欄內零交流

逃台疑內訌 小草怕被賣報警

中六學歷的曾祥欣，除2007年做過售貨員後一直無業，他自辯稱2007年認識事主張萬里，成為「生意拍檔」，合伙誘騙他人到財務公司借錢，從中獲利「炒股」，受騙者包括劉錫豪和張善恒。

2015年曾祥欣藉詞與家人同住「無出息」，邀請另外兩名被告及小草同住，說要「捧紅」劉錫豪成舞蹈員。同住後眾人均無全職工作，依賴曾祥欣提供免費食宿，終日吃喝玩樂，常打麻雀、飲酒、唱K，來自單親家庭的張善恒亦形容「生活糜爛」。曾祥欣坦承喜歡小草，兩人同睡一牀但沒有「肉體關係」，但每月付她8000元薪金，工作只有「寫過字」。

劉錫豪親友：被曾祥欣誘騙

劉錫豪女親友向本報記者確認，「豪仔」曾被曾祥欣誘騙借錢而拖欠債務，要家人代還，但她不清楚實際金額。她憶述時語氣稍激動，豪仔案發時只有19歲，僅中四學歷，「咩都唔識，只係鍾意跳舞」，「首被告聲稱可以捧紅佢，又見到首被告唔使返工都可以生活，仲畀錢其他人用」，誤信對方投資有道，「你庭上都聽到佢呃其他學歷唔高嘅人」。

劉錫豪16歲時曾參加亞視比賽節目《亞洲星光大道跳舞吧！》，片段仍在網上流傳，他自小受母親影響鍾情於流行曲天王米高積遜，踏上跳機械舞（Popping）之路，更在節目稱「跳舞要用腦」。

行兇後4人潛逃台灣，不久即疑內訌，傳出劉錫豪想賣小草「做雞」、曾祥欣及劉錫豪想殺死張善恒等。小草害怕並秘密見男友，在當地報警及先行返港，更成為污點證人。