石棺案首被告判謀殺 另兩人誤殺 官斥手法「恐怖」 曾祥欣嘆氣劉錫豪張善恒落淚

3名被告依次為曾祥欣（30歲）、劉錫豪（24歲）及張善恒（27歲），否認一項於2016年3月4日在香港謀殺男子張萬里（別名阿J，終年28歲）罪。另3人早前已承認阻止合法埋葬屍體罪。

首被告囚終身不求情 另兩人周一判刑

曾祥欣被裁定謀殺罪成後輕輕嘆氣，其後木無表情，亦不見親友到庭。控方讀出背景資料稱，他無案底，母親已離世，中六程度，2007年曾任銷售員，後一直無業。其律師明白謀殺罪成將判囚終身，不求情。

劉錫豪知悉被一致裁定謀殺罪脫但誤殺罪成後，即時雙手抱頭、滿臉通紅「唞大氣」，在犯人欄站立時全身顫抖，坐下後更抱頭痛哭，3名親友上前安慰。來自單親家庭的張善恒則被6比1裁定謀殺罪脫、一致裁定誤殺罪成，張亦鬆一口氣，看見連日旁聽的母親喜極而泣，他亦忍不住以手拭淚，隔着犯人欄相擁，張說：「Thank you，thank you，無事喇。」案件經一波三折終完成審訊。案件原定2018年4月開審，審訊一個月後，主審法官李瀚良因健康問題未能繼續審訊，遂解散陪審團；其後排期今年3月重審，惟因污點證人「小草」何菱瑜懷孕，延至10月中才重審。

控方：起因說法不一 均離不開錢

控方案情指本案源於「貪婪」，事件起因說法不一，但均離不開「錢」。根據小草庭上供辭，首被告稱事主張萬里欠他錢，若殺死事主可獲組織「There」獎3000萬美元。3人事前已商議殺人，事後談及殺人過程：曾祥欣向事主注射酒精、劉錫豪以「哥羅芳」掩事主臉，張善恒從後箍住事主。殺人後曾祥欣最先建議以石屎藏屍，以木板拼成3呎乘3呎乘2.5呎棺木，再購買大量英泥、沙，自行加水製作石屎。惟他們伴屍6日，因石棺過重未能運走，鑿開石屎取屍不果，終帶同小草潛逃台灣。

警方在事發大半月後揭發案件，並鎖定案中4人，但因港台兩地無引渡協議，警方聯絡台方尋求協助，直至小草向台灣警方求助，他們在台灣的匿藏地點曝光，台方並因4人逾期居留遞解出境，香港警方同時到台灣「陪同」3名被告登機返港，抵港隨即拘捕，成為香港回歸後首宗「移交」個案。

事主首被告戶口「好普通」 有錢屬「吹水」

對於案中提及殺人動機可能是「There」3000萬美元，警方調查過後未發現該組織資料，形容只是「吹出嚟」。至於事主及曾祥欣是否有錢人，據呈堂證據，事主銀行戶口進出金額不大，最高交易額僅4.7萬元。據警方透露，兩人戶口都「好普通」，認為兩人有錢屬「互相吹水」，絕非過百萬元的戶口。

法官亦感謝陪審團付出，給予雙倍津貼，希望他們過一個快樂聖誕。現時陪審員津貼為每天830元，本案聆訊45天，每名陪審員估計有74,700元津貼。

【案件編號：HCCC459/16】