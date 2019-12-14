大埔警署射強光 居民投訴夜難眠

大埔區議員區鎮樺昨在facebook上載多張照片，顯示大埔警署外牆有最少7盞強光燈，多張從大埔中心不同座數單位所拍照片顯示，燈光晚上仍直射民居。區接受本報訪問稱，本周接獲逾10宗投訴，部分居民凌晨來電求助，稱被警署射燈照得無法入睡。

區鎮樺表示，警署外牆強光燈已安裝兩個多月，最初只有3至5盞，通常24小時長開，照射警署外地面，包括附近公園等，但近日懷疑警署加裝更多射燈，並曾調整燈光照射角度，警署附近大埔中心的民居也被照射，他曾向警民關係科反映，但沒改善。他批評強光擾民，而警隊作為政府部門，帶頭製造光污染，做法難以接受。

燈光約章未包警署燈

環保署證實，6月至今分別接獲3宗涉及大埔警署及5宗涉及將軍澳警署燈光問題的投訴。發言人表示，本港無法例規管光滋擾，而《戶外燈光約章》涵蓋範圍為對戶外環境有影響的裝飾、宣傳或廣告燈光。換言之，警署強光燈不在約章內。

警：常遭圍 需戒備

警方亦證實，大埔分區警署周三接獲一名區議員就外牆射燈的投訴。警方稱，過去數月不時有暴徒包圍各區警署，投擲汽油彈及雜物、縱火及破壞警署設施，需作適當安排和戒備以加強警署保安，警方會不時檢視有關保安措施，以盡量減低對市民影響。

（反修例風暴）