女童燒國旗判感化 官：受人影響好危險

13歲中二女生昨穿校裙到庭應訊，父母亦有到庭。辯方大律師郭憬憲說，被告感化官報告正面，她曾與感化官傾談如何解決衝動的問題，事後學會理性分析及以文明方式表達意見。辯方又說，被告「讀到書」，行為良好。辯方呈上兩封由被告中學校長及足球隊教練的信件，冀法庭給予被告機會。

「不可能因年紀輕而輕判」

裁判官水佳麗判刑時，重申被告非「狂妄之徒」。水官說，近期社會事件「不見得有結束情况」，「好多時冲昏頭腦，受人影響係好危險」。她勸喻被告做事前「用腦諗一次」，別盲從他人，「衝動不考慮後果是傻事」，不少人因而失去自由。水官說，若被告再犯嚴重的事，「恐怕你唔係喺度讀書」。水官強調不可能因被告年紀輕而輕判，「法庭有自己職責」。

水官說被告的感化官報告整體良好，遂按感化官建議，判被告接受12個月感化，而除非有家人陪同或獲感化官事前批准，期間晚上7時半至翌日早上7時須守宵禁令，另須參與感化官安排的復康及小組活動。

控罪稱被告於9月21日在屯門大會堂外和兩名不知名者，公開和故意以焚燒方式侮辱國旗。案情指出，當日下午，原懸掛於屯門大會堂外的國旗被平放地上，被告和另兩人以打火機焚燒國旗後離開，被告被警方跟蹤至深井拘捕。

【案件編號：TMCC700020/19】

（反修例風暴）