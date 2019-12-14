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被告：警稱不告刑毁罪 誘認闖立會

【明報專訊】反修例示威者7月1日衝擊立法會大樓，警方先後拘捕12人，包括藝人王宗堯、多次遊行的發起人劉頴匡、港大學生會前會長孫曉嵐等。各人被控「進入或逗留在會議廳範圍」等罪，昨在東區裁判法院應訊。多名辯方律師投訴案發至今半年仍未收齊控方文件，裁判官錢禮則說控方「不對」。案件均押後至明年2月21日再訊，以待警方調查。

案件分拆為4案，其中牽涉劉頴匡（26歲）和學生文家健（21歲）的案件首次提堂。另外3宗案件分別控告城大編委記者黃家豪、「佔旺女村長」畢慧芬、港大學生會前會長孫曉嵐及「佔旺畫家」潘浩超等7人；藝人王宗堯和《熱血時報》記者馬啟聰；及地盤工人沈鏡樂。各人同樣被控進入或逗留在會議廳範圍罪。

控方半年未給文件遭官批評

文家健的律師透露，有警員利誘他招認曾進入立法會，以換取不就刑事毁壞罪起訴。另外，多名辯方律師投訴，案發至今半年，仍未收到控罪書和控方案情以外的文件，包括影片、相片集和警員記事簿。控方稱完成調查後會給予文件，裁判官錢禮則說控方「不對」（I don't think that is correct），因為辯方需時閱覽資料，被告才能準備答辯。錢禮強調法庭無權命令控方披露文件，只能將投訴記錄在案，着辯方自行寫信予控方。

據了解，「城大編委」記者黃家豪另涉11月17日理工大學衝突案，被指干犯暴動罪，正接受警方保釋候查。他當晚11時許在佐敦被警員截停，曾出示記者證。除畢慧芬現時就2016年旺角暴動案服刑、潘浩超涉6月21日警總案件還押候審，其餘被告獲准保釋，周樂謙則牽涉另案服刑。

【案件編號：ESCC2241 & 2255 & 2316 & 2745/19】

（反修例風暴）

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