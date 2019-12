被告：警稱不告刑毁罪 誘認闖立會

案件分拆為4案,其中牽涉劉頴匡(26歲)和學生文家健(21歲)的案件首次提堂。另外3宗案件分別控告城大編委記者黃家豪、「佔旺女村長」畢慧芬、港大學生會前會長孫曉嵐及「佔旺畫家」潘浩超等7人;藝人王宗堯和《熱血時報》記者馬啟聰;及地盤工人沈鏡樂。各人同樣被控進入或逗留在會議廳範圍罪。

控方半年未給文件遭官批評

文家健的律師透露,有警員利誘他招認曾進入立法會,以換取不就刑事毁壞罪起訴。另外,多名辯方律師投訴,案發至今半年,仍未收到控罪書和控方案情以外的文件,包括影片、相片集和警員記事簿。控方稱完成調查後會給予文件,裁判官錢禮則說控方「不對」(I don't think that is correct),因為辯方需時閱覽資料,被告才能準備答辯。錢禮強調法庭無權命令控方披露文件,只能將投訴記錄在案,着辯方自行寫信予控方。

據了解,「城大編委」記者黃家豪另涉11月17日理工大學衝突案,被指干犯暴動罪,正接受警方保釋候查。他當晚11時許在佐敦被警員截停,曾出示記者證。除畢慧芬現時就2016年旺角暴動案服刑、潘浩超涉6月21日警總案件還押候審,其餘被告獲准保釋,周樂謙則牽涉另案服刑。

【案件編號:ESCC2241 & 2255 & 2316 & 2745/19】

