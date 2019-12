唐英年侄女拍片聲援抗爭

唐英年:個人意見

唐英年透過發言人證實拍片女子為「唐英年的外甥女(應為侄女)」,並稱「言論屬其個人意見」。

郭佳怡拍片的時間為港人抗爭第162天,即11月18日,她用了6分鐘以英文演說一首題為〈2047〉的新詩。她說,在反修例運動中,港人承受警方發射近萬枚催淚彈及海綿彈,甚至實彈威脅,「港人被燒傷、毆打、襲擊、虐待、攻擊、強姦、槍擊、威脅、嘲諷和殺害」。她亦特別提及科大學生周梓樂身亡一事,批評被警方稱是意外,更有警員稱要開香檳慶祝。

她續說:「放馬過來吧中國……令我消失吧,只因我用了醜陋但準確的字眼!」(Go ahead China...make me disappeared, arrest me for the ugly, accurate words!)她又以廣東話說:「我唔怕死㗎!」她在片段開首表示,幻想自己可能因為發表這首詩,而被政府捉走消失,甚至父親因此要上中央電視台為她道歉。她在片末亦批評美國為經濟發展及NBA(即美國籃球聯賽)等,不斷討好中國,呼籲美國人民一起支持及保護香港。

(反修例風暴)