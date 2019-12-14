唐英年侄女拍片聲援抗爭

唐英年：個人意見

唐英年透過發言人證實拍片女子為「唐英年的外甥女（應為侄女）」，並稱「言論屬其個人意見」。

郭佳怡拍片的時間為港人抗爭第162天，即11月18日，她用了6分鐘以英文演說一首題為〈2047〉的新詩。她說，在反修例運動中，港人承受警方發射近萬枚催淚彈及海綿彈，甚至實彈威脅，「港人被燒傷、毆打、襲擊、虐待、攻擊、強姦、槍擊、威脅、嘲諷和殺害」。她亦特別提及科大學生周梓樂身亡一事，批評被警方稱是意外，更有警員稱要開香檳慶祝。

她續說：「放馬過來吧中國……令我消失吧，只因我用了醜陋但準確的字眼！」（Go ahead China...make me disappeared, arrest me for the ugly, accurate words！）她又以廣東話說：「我唔怕死㗎！」她在片段開首表示，幻想自己可能因為發表這首詩，而被政府捉走消失，甚至父親因此要上中央電視台為她道歉。她在片末亦批評美國為經濟發展及NBA（即美國籃球聯賽）等，不斷討好中國，呼籲美國人民一起支持及保護香港。

（反修例風暴）