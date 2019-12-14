港聞

港聞一

下一篇 上一篇

唐英年侄女拍片聲援抗爭

【明報專訊】持續逾半年的反修例風波備受國際關注，全國政協常委唐英年的侄女、現居美國的90後劇作家郭佳怡（Stefani Kuo）亦拍攝6分鐘短片，聲援反修例的港人。在短片中，她批評警方濫暴、發射大量槍彈，事件中相繼有學生及青年受傷喪命。她更揚言：「來吧，中國！我唔怕死㗎！讓我消失吧，只因我用了醜陋但準確的字眼！」

唐英年：個人意見

唐英年透過發言人證實拍片女子為「唐英年的外甥女（應為侄女）」，並稱「言論屬其個人意見」。

郭佳怡拍片的時間為港人抗爭第162天，即11月18日，她用了6分鐘以英文演說一首題為〈2047〉的新詩。她說，在反修例運動中，港人承受警方發射近萬枚催淚彈及海綿彈，甚至實彈威脅，「港人被燒傷、毆打、襲擊、虐待、攻擊、強姦、槍擊、威脅、嘲諷和殺害」。她亦特別提及科大學生周梓樂身亡一事，批評被警方稱是意外，更有警員稱要開香檳慶祝。

她續說：「放馬過來吧中國……令我消失吧，只因我用了醜陋但準確的字眼！」（Go ahead China...make me disappeared, arrest me for the ugly, accurate words！）她又以廣東話說：「我唔怕死㗎！」她在片段開首表示，幻想自己可能因為發表這首詩，而被政府捉走消失，甚至父親因此要上中央電視台為她道歉。她在片末亦批評美國為經濟發展及NBA（即美國籃球聯賽）等，不斷討好中國，呼籲美國人民一起支持及保護香港。

（反修例風暴）

上 / 下一篇新聞

警半年OT津貼膳食 耗10億公帑 月均1.1萬人多領1.4萬 議員：夠起7間安老院
警半年OT津貼膳食 耗10億公帑 月均1.1萬人多領1.4萬 議員：夠起7間安老院
促分拆處理警隊加薪 泛民提傳召鄧炳強交代
促分拆處理警隊加薪 泛民提傳召鄧炳強交代
83年財會授權政府無限追加 泛民促檢討
83年財會授權政府無限追加 泛民促檢討
採訪增花費飈 港台新聞部減兼職外判 工會：做得好變相懲罰 應效警增資源
採訪增花費飈 港台新聞部減兼職外判 工會：做得好變相懲罰 應效警增資源
平安夜網民擬申遊行 業界憂聖誕示威影響消費
平安夜網民擬申遊行 業界憂聖誕示威影響消費
林鄭今上京述職 未按慣例安排見張曉明
林鄭今上京述職 未按慣例安排見張曉明
民情報告：小錯誤加誤判民情變大風波 香港民研：倘推23條 反修例變反北京
民情報告：小錯誤加誤判民情變大風波 香港民研：倘推23條 反修例變反北京
周梓樂出殯 父母感謝各方送別
周梓樂出殯 父母感謝各方送別
被告：警稱不告刑毁罪 誘認闖立會
被告：警稱不告刑毁罪 誘認闖立會
女童燒國旗判感化 官：受人影響好危險
女童燒國旗判感化 官：受人影響好危險
涉10．1串謀縱火 踢保男再被拘控
涉10．1串謀縱火 踢保男再被拘控
掟磚命案 警拘5青年
掟磚命案 警拘5青年
大埔警署射強光 居民投訴夜難眠
大埔警署射強光 居民投訴夜難眠
路透：Refinitiv封200反修例不利北京報道
路透：Refinitiv封200反修例不利北京報道
石棺案首被告判謀殺 另兩人誤殺 官斥手法「恐怖」 曾祥欣嘆氣劉錫豪張善恒落淚
石棺案首被告判謀殺 另兩人誤殺 官斥手法「恐怖」 曾祥欣嘆氣劉錫豪張善恒落淚
昔日室友互卸責 犯人欄內零交流
昔日室友互卸責 犯人欄內零交流
涉案單位今年易手 門掛銅八卦
涉案單位今年易手 門掛銅八卦
貧窮人口逾140萬 10年新高 貧窮青年四成在職 近三成家中支柱
貧窮人口逾140萬 10年新高 貧窮青年四成在職 近三成家中支柱
三長者一貧窮 政府：綜援扶貧成效減
三長者一貧窮 政府：綜援扶貧成效減
酒商入稟清盤 福臨門酒家稱誤會
酒商入稟清盤 福臨門酒家稱誤會
保育先驅吳祖南辭世 黃錦星讚貢獻良多
保育先驅吳祖南辭世 黃錦星讚貢獻良多
調查：上市國企逾百宗維權 職工盟促強制披露員工待遇
調查：上市國企逾百宗維權 職工盟促強制披露員工待遇
隧道基金餘額不足 難抵城巴新巴加幅
隧道基金餘額不足 難抵城巴新巴加幅
野戰謀殺案 退休警稱被告品格良好
野戰謀殺案 退休警稱被告品格良好
藏數百冒牌iPhone 手機店東稱收舊機維修
藏數百冒牌iPhone 手機店東稱收舊機維修
稱可助廉署臥底入馬會 會籍顧問收受利益罪成
稱可助廉署臥底入馬會 會籍顧問收受利益罪成
金山郊野公園七人車遭縱火
金山郊野公園七人車遭縱火
4賊刀槌劫表行 途人堵截棄車逃
4賊刀槌劫表行 途人堵截棄車逃
10年最大冒牌藥案 海關檢1380萬元貨
10年最大冒牌藥案 海關檢1380萬元貨
資助流感針已打93萬劑 升8%
資助流感針已打93萬劑 升8%
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】爭做司法事務委會主席 司長手傷著樽領 李國麟話想學
【Emily】爭做司法事務委會主席 司長手傷著樽領 李國麟話想學
【Emily】蔣麗芸「佔領」內會主席位被逐
【Emily】蔣麗芸「佔領」內會主席位被逐
【Emily】維港水上的士招標 講明要有「睇夜景」航班
【Emily】維港水上的士招標 講明要有「睇夜景」航班
【Emily】電影兵器 現實展覽
【Emily】電影兵器 現實展覽