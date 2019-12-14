民情報告：小錯誤加誤判民情變大風波 香港民研：倘推23條 反修例變反北京

鍾庭耀說，反修例運動是自由主義對威權管治的角力，運動發展成反特首、反警察、反極權，是源自特首對修例的誤解。他說，市民並非關注修訂《逃犯條例》本身的技術層面，而是更深層次的核心價值——自由。

鍾庭耀：港府缺乏智囊說真相

鍾說，自銅鑼灣書店事件、一地兩檢的執行，市民憂慮中央人員跨境執法，關注自由價值，惟政府一直無體察這方面的民情。對於目前社會僵局，他揣測港府及中央或許缺乏智囊團隊說出真相，以致誤判民情；甚或對比人民福祉，政權更關心自我存亡。

國務院港澳辦主任張曉明周三（11日）在《人民日報》發表文章指出，香港尚未完成23條立法，認為這是近年「港獨」等本土激進分離勢力活動不斷加劇的主因。鍾庭耀對此表示憂慮，稱若特區及中央政府繼續誤判民情，甚至推動23條立法，將會令運動演變成反北京、反共產黨的運動。他認為，中央在未掌握深層次矛盾的情况下，以為推動23條立法可解決問題，「一定會適得其反，反對聲音只會更高更大」。他擔心若政府推動23條立法，會令市民以為是中央逼令港府，「整個運動的轉向會變得好危險」。

他表示，「如你（中央政府）明白大家關心的是自由問題，就不要將它說成國家問題、民族、愛國與獨立的關係，在那方面做文章。這樣做文章，是誤判，也是無意中製造更多矛盾」。

陳方安生：反修例非爭港獨

公民實踐培育基金董事、前政務司長陳方安生強調，反修例運動並非為爭取港獨或推翻特區政府、中央，市民只是捍衛一國兩制，以及基本法所承諾的法治及普選。她呼籲港府與市民真誠對話，盡快回應五大訴求。

明報記者

（反修例風暴）