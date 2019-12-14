平安夜網民擬申遊行 業界憂聖誕示威影響消費

網民發起「12月經濟攬炒」

12月1日「毋忘初心大遊行」申請人Swing回覆本報查詢稱，有感「普天同慶嘛，一齊睇下燈飾幾開心」，目前初步構思會申請於12月24日晚在尖沙嘴舉行遊行，會盡快向警方入紙申請不反對通知書。問及會否擔心警方不批准遊行，他說會盡量滿足警方要求，務求制造一個安全環境予市民表達訴求。他又說，希望市民和警方在無任何衝突場面發生的時候都能保持克制，他對獲批不反對通知書抱持樂觀態度。

聖誕過往都是市民消費意欲旺盛的季節，但邵家輝對今年聖誕零售及飲食市道並不樂觀。黃家和則表示，得知業界都有擔心聖誕期間會有示威活動，影響消費意欲，又預計今年比去年會多10％至15%的市民選擇離港消費。

警方回應稱，截至昨日，尖沙嘴警區並沒有接獲任何相關遊行通知。

（反修例風暴）