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平安夜網民擬申遊行 業界憂聖誕示威影響消費

【明報專訊】示威活動近日稍為緩和，有網民表示擬向警方申請平安夜晚上10時至翌日凌晨1時在尖沙嘴舉行遊行。另有網民發起「12月經濟攬炒五步曲」，包括提款、「和你shop」塞爆商場、「攬炒條鐵」等。香港餐飲聯業協會會長黃家和稱，業界都有擔心聖誕期間會有示威活動，影響消費意欲。黃家和與批發及零售界立法會議員邵家輝均預計，今年聖誕會比去年多了市民選擇離港消費。

網民發起「12月經濟攬炒」

12月1日「毋忘初心大遊行」申請人Swing回覆本報查詢稱，有感「普天同慶嘛，一齊睇下燈飾幾開心」，目前初步構思會申請於12月24日晚在尖沙嘴舉行遊行，會盡快向警方入紙申請不反對通知書。問及會否擔心警方不批准遊行，他說會盡量滿足警方要求，務求制造一個安全環境予市民表達訴求。他又說，希望市民和警方在無任何衝突場面發生的時候都能保持克制，他對獲批不反對通知書抱持樂觀態度。

聖誕過往都是市民消費意欲旺盛的季節，但邵家輝對今年聖誕零售及飲食市道並不樂觀。黃家和則表示，得知業界都有擔心聖誕期間會有示威活動，影響消費意欲，又預計今年比去年會多10％至15%的市民選擇離港消費。

警方回應稱，截至昨日，尖沙嘴警區並沒有接獲任何相關遊行通知。

（反修例風暴）

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