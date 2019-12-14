採訪增花費飈 港台新聞部減兼職外判 工會：做得好變相懲罰 應效警增資源

記協：政府予人「陰乾」港台之感

記協主席楊健興指出，政府有責任因應港台發展需要增撥資源，而在反修例運動中，公營新聞機構更為重要，政府不增加港台資源，更令人有「陰乾」港台之感，期望政府不要因政治壓力而不做應做的事，為港台提供更多資源。

港台：無減常規人手

據了解，港台新聞部有多種合約，包括常規編制內的全職員工、俗稱「cat II」的服務提供者（即自僱人士，過去每周工作5天）、兼職員工及外判攝影師。綜合多名港台員工消息，削減人手後，cat II員工每周工作減至4天，亦會減少兼職員工，不再聘請外判攝影師，而採訪車輛亦會減少。有港台員工說，周末及通宵主要依靠外判攝影師，現或要調配尚餘人手應付工作量，「過去可能擺兩部攝影機，現在可能只有一部，或影響公眾看清現場全個局面」。

工會：年預算1200萬 超500萬

香港電台節目製作人員工會指出，因反修例運動令港台新聞部製作大增，直播及節目時數上升，員工的裝備需求都有所增加，了解到新聞部每年預算約1200萬元，而今個財政年度超出500萬元，需要扣減人手，而下個財政年度預算亦不會增加。工會指出，反修例運動以來，港台視像新聞facebook專頁「讚好（Like）」數目由不足10萬增至78萬，更多次獨家拍攝到重要畫面，包括候任區議員趙家賢在太古城被咬甩耳的片段。工會認為數字顯示公眾信任港台新聞，但「做得好卻變相懲罰」，認為警察加班費可逾9億元，政府亦應一視同仁，隨港台節目時數增加而增撥資源，亦擔憂政府會藉機「陰乾」港台。

港台機構傳訊組總監伍曼儀稱，港台並無超支，而是因應社會運動作內部資源調配，增加新聞部資源投入；因應未來日子社會氣氛未必如過去半年般緊張，工作上未必需要外聘員工，當中cat II員工亦是有工作需要才會聘用，實際常規機制人手並無減少，未來會因應需要彈性處理安排，如再有需要，會繼續調配資源。

港台工會反駁，視像新聞組別有三分之二員工都屬cat II，很大程度依靠cat II外判員工才能維持日常運作，若削減cat II員工，該組別難以正常運作，並非如伍所說「有工作需要就請，無需要就不請」，該組別沒有條件削減人手。

（反修例風暴）