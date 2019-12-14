港聞

港聞一

下一篇 上一篇

採訪增花費飈 港台新聞部減兼職外判 工會：做得好變相懲罰 應效警增資源

【明報專訊】反修例風波下，各新聞媒體所需資源大增。據香港電台節目製作人員工會了解，港台新聞部因報道反修例運動花費大增，超出年度預算約500萬元，需要扣減人手，包括減聘兼職及外判員工。工會稱削減人手會影響視像新聞組正常運作，不滿「做得好卻變相懲罰」。港台回應稱，該台整體並無超支，是因應社運而調配資源，而有見社會氣氛不如過去半年緊張，故因應需要彈性處理人手問題，常規人手不減。

記協：政府予人「陰乾」港台之感

記協主席楊健興指出，政府有責任因應港台發展需要增撥資源，而在反修例運動中，公營新聞機構更為重要，政府不增加港台資源，更令人有「陰乾」港台之感，期望政府不要因政治壓力而不做應做的事，為港台提供更多資源。

港台：無減常規人手

據了解，港台新聞部有多種合約，包括常規編制內的全職員工、俗稱「cat II」的服務提供者（即自僱人士，過去每周工作5天）、兼職員工及外判攝影師。綜合多名港台員工消息，削減人手後，cat II員工每周工作減至4天，亦會減少兼職員工，不再聘請外判攝影師，而採訪車輛亦會減少。有港台員工說，周末及通宵主要依靠外判攝影師，現或要調配尚餘人手應付工作量，「過去可能擺兩部攝影機，現在可能只有一部，或影響公眾看清現場全個局面」。

工會：年預算1200萬 超500萬

香港電台節目製作人員工會指出，因反修例運動令港台新聞部製作大增，直播及節目時數上升，員工的裝備需求都有所增加，了解到新聞部每年預算約1200萬元，而今個財政年度超出500萬元，需要扣減人手，而下個財政年度預算亦不會增加。工會指出，反修例運動以來，港台視像新聞facebook專頁「讚好（Like）」數目由不足10萬增至78萬，更多次獨家拍攝到重要畫面，包括候任區議員趙家賢在太古城被咬甩耳的片段。工會認為數字顯示公眾信任港台新聞，但「做得好卻變相懲罰」，認為警察加班費可逾9億元，政府亦應一視同仁，隨港台節目時數增加而增撥資源，亦擔憂政府會藉機「陰乾」港台。

港台機構傳訊組總監伍曼儀稱，港台並無超支，而是因應社會運動作內部資源調配，增加新聞部資源投入；因應未來日子社會氣氛未必如過去半年般緊張，工作上未必需要外聘員工，當中cat II員工亦是有工作需要才會聘用，實際常規機制人手並無減少，未來會因應需要彈性處理安排，如再有需要，會繼續調配資源。

港台工會反駁，視像新聞組別有三分之二員工都屬cat II，很大程度依靠cat II外判員工才能維持日常運作，若削減cat II員工，該組別難以正常運作，並非如伍所說「有工作需要就請，無需要就不請」，該組別沒有條件削減人手。

（反修例風暴）

上 / 下一篇新聞

警半年OT津貼膳食 耗10億公帑 月均1.1萬人多領1.4萬 議員：夠起7間安老院
警半年OT津貼膳食 耗10億公帑 月均1.1萬人多領1.4萬 議員：夠起7間安老院
促分拆處理警隊加薪 泛民提傳召鄧炳強交代
促分拆處理警隊加薪 泛民提傳召鄧炳強交代
83年財會授權政府無限追加 泛民促檢討
83年財會授權政府無限追加 泛民促檢討
平安夜網民擬申遊行 業界憂聖誕示威影響消費
平安夜網民擬申遊行 業界憂聖誕示威影響消費
林鄭今上京述職 未按慣例安排見張曉明
林鄭今上京述職 未按慣例安排見張曉明
民情報告：小錯誤加誤判民情變大風波 香港民研：倘推23條 反修例變反北京
民情報告：小錯誤加誤判民情變大風波 香港民研：倘推23條 反修例變反北京
唐英年侄女拍片聲援抗爭
唐英年侄女拍片聲援抗爭
周梓樂出殯 父母感謝各方送別
周梓樂出殯 父母感謝各方送別
被告：警稱不告刑毁罪 誘認闖立會
被告：警稱不告刑毁罪 誘認闖立會
女童燒國旗判感化 官：受人影響好危險
女童燒國旗判感化 官：受人影響好危險
涉10．1串謀縱火 踢保男再被拘控
涉10．1串謀縱火 踢保男再被拘控
掟磚命案 警拘5青年
掟磚命案 警拘5青年
大埔警署射強光 居民投訴夜難眠
大埔警署射強光 居民投訴夜難眠
路透：Refinitiv封200反修例不利北京報道
路透：Refinitiv封200反修例不利北京報道
石棺案首被告判謀殺 另兩人誤殺 官斥手法「恐怖」 曾祥欣嘆氣劉錫豪張善恒落淚
石棺案首被告判謀殺 另兩人誤殺 官斥手法「恐怖」 曾祥欣嘆氣劉錫豪張善恒落淚
昔日室友互卸責 犯人欄內零交流
昔日室友互卸責 犯人欄內零交流
涉案單位今年易手 門掛銅八卦
涉案單位今年易手 門掛銅八卦
貧窮人口逾140萬 10年新高 貧窮青年四成在職 近三成家中支柱
貧窮人口逾140萬 10年新高 貧窮青年四成在職 近三成家中支柱
三長者一貧窮 政府：綜援扶貧成效減
三長者一貧窮 政府：綜援扶貧成效減
酒商入稟清盤 福臨門酒家稱誤會
酒商入稟清盤 福臨門酒家稱誤會
保育先驅吳祖南辭世 黃錦星讚貢獻良多
保育先驅吳祖南辭世 黃錦星讚貢獻良多
調查：上市國企逾百宗維權 職工盟促強制披露員工待遇
調查：上市國企逾百宗維權 職工盟促強制披露員工待遇
隧道基金餘額不足 難抵城巴新巴加幅
隧道基金餘額不足 難抵城巴新巴加幅
野戰謀殺案 退休警稱被告品格良好
野戰謀殺案 退休警稱被告品格良好
藏數百冒牌iPhone 手機店東稱收舊機維修
藏數百冒牌iPhone 手機店東稱收舊機維修
稱可助廉署臥底入馬會 會籍顧問收受利益罪成
稱可助廉署臥底入馬會 會籍顧問收受利益罪成
金山郊野公園七人車遭縱火
金山郊野公園七人車遭縱火
4賊刀槌劫表行 途人堵截棄車逃
4賊刀槌劫表行 途人堵截棄車逃
10年最大冒牌藥案 海關檢1380萬元貨
10年最大冒牌藥案 海關檢1380萬元貨
資助流感針已打93萬劑 升8%
資助流感針已打93萬劑 升8%
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】爭做司法事務委會主席 司長手傷著樽領 李國麟話想學
【Emily】爭做司法事務委會主席 司長手傷著樽領 李國麟話想學
【Emily】蔣麗芸「佔領」內會主席位被逐
【Emily】蔣麗芸「佔領」內會主席位被逐
【Emily】維港水上的士招標 講明要有「睇夜景」航班
【Emily】維港水上的士招標 講明要有「睇夜景」航班
【Emily】電影兵器 現實展覽
【Emily】電影兵器 現實展覽