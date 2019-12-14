83年財會授權政府無限追加 泛民促檢討

保安局在回覆議員的信件中表示，財委會授權財政司長批准為政府人員個人薪酬追加撥款，須用以支付核准職位按核准薪級表和津貼額所計算的薪金及津貼，政府每季要向財委會報告，根據此權力而對核准開支預算所作的修改。

朱凱廸：如可無上限加人工

議會陣線朱凱廸形容，財委會多年來轉授予財政司長的權力是「神秘的目錄」，立法會網站亦無公開的清單，很多時是審議至該項目時才知道。他認為此做法是將財委會的權力「讓番畀政府」，令政府可以「無上限加人工」，至明年的財政預算案才「一次過蓋個印、埋數」。

朱稱，審批基本工程儲備基金，財委會亦於1982年向財政司長轉授權力，按財委會批准的撥款上限和涵蓋範圍，批准整體撥款分目下個別工程項目。他說過去曾提出授權追加撥款應有上限，如追加撥款多於某個金額，要經立法會取得授權，不過政府當時回應稱，財委會無權更改此授權。

對於這項機制是否需要檢討，新民黨主席葉劉淑儀表示程序要詢問政府，但不少政府開支因為社會需要，都是金額無上限的項目。

（反修例風暴）