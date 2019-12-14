促分拆處理警隊加薪 泛民提傳召鄧炳強交代

民主派在昨上午會議動議要求以財委會名義邀請鄧炳強列席會議，交代警隊超時工作津貼事宜。財委會主席陳健波決定投票是否處理此建議，相關建議在建制派反對下被否決。至昨下午的會議，許智峯再提出傳召鄧炳強交代。

姚思榮：港台報道偏頗

是否也要傳召

民主黨主席胡志偉批評，有民調顯示過半數市民給警隊零分，要求鄧炳強到財委會交代。熱血公民鄭松泰亦說，撥款涉及警方逾時工作津貼，若通過公務員加薪，警方的逾時津貼亦會因應增加，故警方有必要交代。建制派則反對傳召鄧炳強。旅遊界議員姚思榮質疑，可能有市民不滿其他紀律部隊配合警方工作不力，又說香港電台報道偏頗，是否也要相關主管到財委會交代。民建聯周浩鼎認為，要求傳召鄧炳強的建議只為「公審警隊」。

羅智光：恒常機制

部門表現非考慮

羅智光回應稱，撥款涉及公務員薪級表調整，屬恒常機制，部門和職系的表現並非調整薪酬的考慮因素，拒抽起警隊加薪建議，亦無需要邀請有關部門首長。他又說，倘不能通過項目，隨公務員調整薪酬的社福機構等人員都會受影響。

陳健波拋傳召權方案 無共識

對於傳召動議，陳健波表示財委會過去未動用過相關程序，拋出3個方案讓議員決定如何行使傳召權，包括先休會再另覓時間制定行使傳召權的機制，但要花至少兩個月時間。會上未能達成共識，陳健波決定提早結束會議，讓各方思考。

（反修例風暴）