警半年OT津貼膳食 耗10億公帑 月均1.1萬人多領1.4萬 議員：夠起7間安老院

民主派昨日在財委會批評警隊處理反修例風波的手法，要求將警察加薪抽起分開處理，又提出傳召警務處長交代（見另稿）。保安局向財委會提交文件，透露公務員薪酬調整獲通過後，政府在該財政年度公務員的薪金開支會增加約124億元，其中警務處佔約8.1%、即約10億元。

保安局：因應行動調整上限

文件同時交代警隊近半年OT津貼開支，指出在2019/20年度，警務處在「運作開支」下獲撥款約202億元，用以支付警務處薪金、津貼及其他運作開支，今年6月至11月，警務處OT津貼開支共約9.5億元。倘財委會通過調整公務員薪酬，OT津貼也會按調整後的薪點金額計算和補發，意味會比9.5億元更多。財委會早年已授權財政司長可以追加逾時工作津貼的費用，毋須立法會審批（見另稿）。

當局稱，公務員可逾時工作的上限一般為每月60小時，但警務處因應當前行動需要調整了上限。前線警員執勤時間經常一更10多小時，要為前線員工提供飯盒膳食，以逾200萬個飯盒計算，料耗費近億元。

員佐級會：補水正常不算多

警察隊員佐級協會外務長李耀廷稱，逾時工作有「補水」很正常，強調若無人犯法就不用警察逾時執勤。他認為9億多元的金額不算多，「9億幾都維修不到中大吧」。他說政府發放OT津貼一般遲約兩個月，如11月底才發9月的津貼。

泛民：OT不必要 打人有錢收

民主派區諾軒對警察OT津貼數目感「震驚」，認為社會不能接受。他說，警察現時仍長期在立法會外站崗，而立法會沒有受衝擊或保安問題，質疑警員是否有必要逾時工作。他舉例，以社區重點項目計劃撥款計算，警察的OT開支，足以在全港一半地區開展眼科或牙科檢查服務。社福界議員邵家臻稱，1.1萬名警察開OT，即平均每人取86,363元，「等於1億罐午餐肉」，又指這筆錢足以興建7間政府資助安老院，提供1400個宿位。

資訊科技界議員莫乃光在facebook留言，批評「原來講粗口、挑釁、打人，有OT出，自己決定想打幾耐就打幾耐，想打幾多就打幾多，愈打得多，愈打得耐，愈有金錢利益」。

葉劉：是為保障社會開工

新民黨主席葉劉淑儀反駁，警察「不是為OT而開工，而是為保障社會秩序、市民生命財產而開工」。她說，警隊獲OT津貼是因社會事件眾多，全港今年有超過900場遊行示威，差不多每天都發生「和你lunch」活動，又有人擲汽油彈，若警察因太疲倦而不加班，社會治安將出問題。

人權組織：無問責耗公帑不公

民權觀察成員王浩賢批評警察在反修例運動多次涉使用過分武力，「罵市民是曱甴」，現以納稅人的錢支付OT津貼，相信市民會感憤怒及不開心。他促請警隊向公眾問責，向政府詳細交代警員每日超時執勤情况。

明報記者

（反修例風暴）

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