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【Emily】鄭若驊：被迫留任揣測無中生有

【明報專訊】律政司長鄭若驊上月喺英國受傷，及後獲中國駐英大使館安排去北京，本月初返港，佢見傳媒時再三多謝中央對佢關心，但佢去咗北京就引來揣測。佢周三喺立法會見記者時無多談傷勢，選擇同部分傳媒做訪問，講番喺北京養傷期間獲悉心照料，中方人員怕佢得自己一個，會陪佢做檢查、陪佢傾偈，又會拎水果同包餃子去醫院畀佢食。佢話獲得中央領導關心同問候，令佢知道國家係強大後盾；又強調自己並無請辭。

鄭若驊接受《星島日報》、《經濟日報》、《文匯報》同《大公報》專訪。佢喺訪問中反駁《金融時報》之前引述消息人士話佢想辭職留喺倫敦嘅報道，強調無請辭，話好佩服撰文者嘅作古仔能力。佢話𠵱家時局艱難，辭職係不負責任；又話今次經歷令佢更堅定咁去維護法治。

鄭若驊話，喺倫敦受傷後入住當地醫院，大使館人員留意到飲食未必啱佢胃口，就拎小米粥畀佢做早餐，令佢好感動。之後佢獲中國大使館安排去北京治療，但訪問中佢無透露喺北京嘅行程，亦無講有無同中央官員見面。專訪中，鄭若驊亦無談及有無搬出官邸，佢喺北京返港當日，新增一項個人利益申報，由丈夫擁有、位於中西區嘅住宅連車位，當日起作自住用途。

不過，唔少網民仍質疑鄭若驊喺北京時獲咁貼身嘅照顧係咪被軟禁。民主黨涂謹申噚日就質疑鄭係被迫留任，形容對方喺英國受傷後被安排飛北京係不尋常，無醫療或職務需要，擔心佢係受壓或被迫作出決定。鄭若驊噚晚再發聲明澄清，指所謂「被迫留任」等揣測完全係無中生有，任何毫無事實根據嘅胡亂猜測都係極不負責任。

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