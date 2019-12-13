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2019年12月13日星期五
港聞二
「我們最親的朋友」 送別周梓樂 黑衣白花人龍逾半公里
一晚多區砸巴士 炸安全島 警評估位置屯兵應對 破壞轉趨野貓式 警守株看彩數
韓人權組織訪港 引當年抗爭經驗：人民和或勇 看政府態度
韓版民陣教路：推人權問題到國際最高位
6．12半周年集會 岑子杰號召「元旦見」
二號橋二噁英無超標 中大再抽樣本驗催淚氣殘留
裝修工涉鐘樓噴字及傷人認罪 控方索2.85萬清潔費
區諾軒「揚聲器襲警」案 控方撤警匿名申請
保母車太平門突開 學童跌出險捱撞 校方：書包帶卡把手 純屬意外
業界：把手多設「雙重保護」 無蓋佔少數
衛生證疑假 176噸越南豬須回收
申訴署：有體育館啟用7月始放圖則
中環紅磡渡輪擬復辦 月中招標
傳召鄭若驊被否決 民建聯全棄權
下車察故障 司機遭撞斃
玫瑰崗筆傷臉案 菲裔生脫罪
朗思違規辦學 校長否認7罪
與3童性交1懷孕 地盤工囚9年
區選後局勢稍緩 班子患得患失乏作為 張炳良倡政府除心障 偕政黨尋出路
籲泛民勿恃勢凌人 張：接受體制必涉協商
內地人對港示威反感 北京同陷「患得患失」
拒批終院上訴許可 官指吳文遠拖得就拖
石棺案退庭今續討論 官引導：齊意圖殺害即謀殺
非公僕合約工享17日假 工聯批外判工無份
「塌樓」大館復修 狀况差要加固
網絡保安公司列來年風險 換臉合成技術 恐成勒索新手段
公帑資助八段錦App 獲Google獎項
涉病房虐羈押者 3警改控公職失當
無人機墜軍營 男子被捕
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【Emily】醫管局App查覆診日程免排隊繳費
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【Emily】叫議員止暴制亂 張國鈞出片教路
【Emily】鄭若驊：被迫留任揣測無中生有
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