涉病房虐羈押者 3警改控公職失當

【明報專訊】3名警員涉嫌6月在北區醫院獨立病房內虐打一名六旬男子，過程被閉路電視拍下並公開，案件昨在沙田裁判法院再訊。控方修訂控罪，由「襲擊致造成身體傷害」改為刑責更重的「在公職中行為失當」罪，以及一項屬交替控罪的襲擊致造成傷害罪，案件押後明年1月7日再訊，以準備轉介區域法院審訊的文件。另控方庭上透露，至今仍未取得事主的創傷報告。
首被告歐國偉（25歲）、次被告鄧文謙（24歲）均報稱警員；第三被告前警員林易昇（30歲）則報稱無業。首兩名被告原被控「襲擊致造成身體傷害」，第三被告原被控「串謀襲擊致造成身體傷害」。
控方昨修訂控罪，3人同被起訴一項「在公職中行為失當」罪。控罪指3人今年6月26日，在北區醫院身為警員並以其身分行事，故意地做出不當行為，即非法毆打正由警察羈押的鍾志華，對他造成實際身體傷害。另一項屬交替控罪的襲擊致造成傷害罪，指稱3人同日同地襲擊鍾志華。
控方：仍未取得事主創傷報告
控方透露將在區域法院審理本案，又稱多番要求醫管局和社會福利署提供事主創傷報告，至今仍未取得報告。3人原本面對的「襲擊致造成傷害」罪屬可公訴罪行，一經定罪可判監3年。至於修訂過後的首項「在公職中行為失當」罪則屬普通法罪行，最高判監7年及罰款。