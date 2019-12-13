涉病房虐羈押者 3警改控公職失當

首被告歐國偉（25歲）、次被告鄧文謙（24歲）均報稱警員；第三被告前警員林易昇（30歲）則報稱無業。首兩名被告原被控「襲擊致造成身體傷害」，第三被告原被控「串謀襲擊致造成身體傷害」。

控方昨修訂控罪，3人同被起訴一項「在公職中行為失當」罪。控罪指3人今年6月26日，在北區醫院身為警員並以其身分行事，故意地做出不當行為，即非法毆打正由警察羈押的鍾志華，對他造成實際身體傷害。另一項屬交替控罪的襲擊致造成傷害罪，指稱3人同日同地襲擊鍾志華。

控方：仍未取得事主創傷報告

控方透露將在區域法院審理本案，又稱多番要求醫管局和社會福利署提供事主創傷報告，至今仍未取得報告。3人原本面對的「襲擊致造成傷害」罪屬可公訴罪行，一經定罪可判監3年。至於修訂過後的首項「在公職中行為失當」罪則屬普通法罪行，最高判監7年及罰款。

【案件編號：STCC3283/19】