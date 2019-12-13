網絡保安公司列來年風險 換臉合成技術 恐成勒索新手段

入侵網絡攝錄機拍照 合成影片勒索

Forcepoint亞太區技術總監譚偉基表示，Deepfake技術逐漸普及，有內地開發的手機應用程式讓用家自拍幾張照片後，將電影片段人物換成用家；韓國亦有團隊研究把靜止圖像轉化成逼真影片。譚說，未來「有片都未必有真相」，更會引發安全隱憂。

Forcepoint預測，隨Deepfake技術愈成熟，將有更多採用有關技術的網絡釣魚和其他類型網絡攻擊，例如勒索軟件被不當安裝在電腦上後，或會啟動網絡攝影機拍下勒索目標的照片，勒索者或會發送目標的合成影片，要求對方支付贖金，以免影片被發布。商業方面，該技術亦可用於以聲音冒認企業高層，要求其公司僱員將金錢存入網絡犯罪分子的帳戶。此外，Deepfake技術亦可能應用於政治領域，如以合成影片透過社交媒體發放失實信息以抹黑等。

5G存取雲端保安同列大風險

除惡意使用Deepfake技術，其餘四大網絡安全風險範疇還包括因使用5G網絡存取企業數據而引起的網絡安全問題、雲端應用程式保安問題、泄露歐洲公民的個人數據而觸犯「一般資料保護規範（GDPR）」，以及將威脅導向的網絡保安策略轉移至以用家行為作為指標。

Forcepoint區域經理劉海明表示，現時受監管的金融、證券及保險業界會採用更全面網絡保安策略，預計掌握大量個人資料的醫療保健界、半政府機構等都會提升網絡保安意識。

明報記者