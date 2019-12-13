「塌樓」大館復修 狀况差要加固

委員倡保留磚牆作裝飾

馬會代表透露，大館已婚警察宿舍約15%面積塌下，早前發現第四座內部磚牆脆弱及有空隙，屋頂亦有裂縫，支撐的擋土牆需要加固，故馬會更改復修計劃，只保留外牆，並拆除內部間隔，然後加固地基，重新建造混凝土間隔，但仍維持原有樓層，及以中式瓦片重新建造屋頂；至於倒塌部分會重新興建，與原有建築類同，認為新復修方案既可彰顯大樓歷史，亦能保留原有街道氛圍。

委員普遍接受新復修方案，有委員早前獲安排實地視察，認為大樓狀况惡劣如「ICU」（需深切治療）；委員何鉅業認為大樓內的磚牆日後可用作裝飾，讓市民感受大樓歷史。

馬會慈善及社區事務執行總監張亮表示，新建部分與舊建築和諧呼應，而新牆會以不用方式堆砌，與舊建築作識別。他說復修後的大樓底層會用作訪客中心和文物廊，樓上用作公眾活動和非牟利機構的表演場地。