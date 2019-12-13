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石棺案退庭今續討論 官引導：齊意圖殺害即謀殺

【明報專訊】荃灣工廈DAN6單位2016年揭發石棺藏屍案，三男子被控謀殺罪，案件在高等法院審訊長達44日，陪審團昨午1時半退庭商議，直至晚上8時半仍未有結果，法官先讓陪審團休息，今早再續討論。

被告依次為曾祥欣（30歲）、劉錫豪（24歲）及張善恒（27歲），被控於2016年3月4日在香港謀殺男子張萬里（別名阿J，終年28歲）。法官引導陪審團時表示，本案牽涉兩個涉嫌非法行為，包括首被告向事主注射酒精針，以及有人向事主使用二氯甲烷（類似哥羅芳物質）。

官4假設引導陪審團

法官稱，若陪審團認為3名被告共謀犯罪，並有意圖殺害事主或受嚴重傷害，無論事主因「哥羅芳」斃命或被告處理事主身體期間致死，應裁定3人謀殺罪成。若3人伙同犯罪，但無意圖令事主死亡或受嚴重傷害，應判處3人誤罪罪成。若3人沒有協議犯罪，可分別考慮各人行為是否干犯謀殺、誤殺或傷人等罪名。若陪審團相信次被告或第三被告開脫解釋，沒有參與殺人，或嘗試協助事主逃走，可裁定無罪釋放。

陪審團昨午1時半退庭商議，到晚上6時提出首個問題指出，法官早前在綜合首被告證供時，有否提及他在2016年3月已知道哥羅芳或二氯甲烷可令人失去意識，或有致死風險。法官回答有，當時說法是2016年2月，首被告已知道上述物質讓人死亡的風險，或令人失去意識。之後陪審團繼續返回內庭商討。

【案件編號：HCCC459/16】

相關字詞﹕高院 陪審團 謀殺 石棺藏屍案

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