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拒批終院上訴許可 官指吳文遠拖得就拖

【明報專訊】社民連主席吳文遠於2016年透過傳媒及facebook，披露時任民政事務局常任秘書長馮程淑儀涉因「換樓」事件遭廉署調查，去年被裁定3項披露受調查人身分等資料罪成，判囚4個月。吳文遠早前上訴遭高院駁回，昨日申請終院上訴許可被拒，其間高院法官張慧玲批評吳文遠「戴罪之身」，仍「拖得就拖」，遲遲未通知法庭何時能排期開庭處理此案；只批准他保釋多一個月，以準備文件上訴至終院，並着他「好自為之」。

上訴人吳文遠因此案先後兩次入獄，剩餘31日刑期。他得悉結果後在庭外表示，被判囚4個月，令他5年內不能參選，將上訴到底。他雖然在高院申請終院上訴許可失敗，仍可直接向終院申請上訴許可。

吳：未來5年不能選 上訴到底

代表大律師郭憬憲稱，原審法官不接納吳文遠以公眾利益為辯解理由，認為他只想提高知名度，終裁定他罪成。上訴方爭議吳為公眾人物，提高知名度是否合理辯護理由，此屬法律問題。

法官張慧玲認為，吳在審訊時從未以提高知名度抗辯，而原審時拒接納他以公眾利益抗辯，這只是事實裁斷問題，不存在廣泛重要性的法律觀點爭議，稱「你說服唔到我，無謂嘥時間」，拒絕批出終院上訴許可證明書。

張官關注高院自6月頒下駁回吳上訴的判辭，為何事隔半年才可開庭處理終院上訴許可。

官：已很寬容 允保釋多一個月

她表示，吳突然向法庭說沒有律師代表要押後開庭，無解釋原因，只說需時申請法援；法官更以「無恥」形容吳，指出法援大狀已跟他說「無得打」，吳仍去信法庭稱需時考慮是否繼續申請終院上訴證明書。

法官直斥，他已是「戴罪之身」，被判罪應坐監，仍「懶懶閒」、「拖得就拖」，「唔出聲，當無件事」，需要法官透過書記致電詢問及催促何時可排期開庭。

張官稱已經很寬容，當初批准吳文遠保釋，不希望他「白坐」，但現時「無可能佢拖我兩年都唔做」，終只批准他保釋多一個月，準備上訴至終院文件，並着他好自為之，若有需要直接向終院申請保釋，否則要繼續服刑。

【案件編號：HCMA264/18】

相關字詞﹕上訴終院 馮程淑儀 洩密案 吳文遠

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